Продюсер Fable IV косвенно подтвердила проблемы в разработке игры

Недавно во время подкаста, посвященного Xbox, один из ведущих сделал несколько заявлений о предстоящей перезагрузке Fable от Playground Games, утверждая, что игра выйдет позже, чем многие ожидают, и заявил, что слышал о проблемах с разработкой. Как оказалось, комментарии ведущего были преувеличены, и один из разработчиков, работающих над Fable, высказался, чтобы прояснить ситуацию.

реклама

Во время подкаста XNC один из ведущих утверждал, что слышал о том, что новая игра Fable имела проблемы на ранних этапах из-за того, что Playground использовала движок ForzaTech, который не имел необходимых инструментов для реализации определенных игровых механик и систем. Ведущий также утверждает, что в конечном итоге Fable была "урезана" по масштабу.

После этого Эми Лоакс, старший продюсер Fable, обратилась в Twitter, чтобы пояснить, что "урезание" - это нормальная часть цикла разработки, и что в конечном итоге в каждой ААА-игре урезается часть контента. Лоакс добавил, что корректировка масштабов проекта позволяет командам сосредоточиться на одном четком видении, и если проект управляется правильно, то это означает, что студии могут избежать сбоев и задержек.

Playground Games работает над перезапуском серии Fable с 2018 года, но игра была официально анонсирована CGI-трейлером только в 2020 году. С тех пор у нас не было никаких официальных обновлений по игре, но многие предполагают, что она будет готова в 2023 или 2024 году. Или позже.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU