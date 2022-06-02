Недавно во время подкаста, посвященного Xbox, один из ведущих сделал несколько заявлений о предстоящей перезагрузке Fable от Playground Games, утверждая, что игра выйдет позже, чем многие ожидают, и заявил, что слышал о проблемах с разработкой. Как оказалось, комментарии ведущего были преувеличены, и один из разработчиков, работающих над Fable, высказался, чтобы прояснить ситуацию.
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Во время подкаста XNC один из ведущих утверждал, что слышал о том, что новая игра Fable имела проблемы на ранних этапах из-за того, что Playground использовала движок ForzaTech, который не имел необходимых инструментов для реализации определенных игровых механик и систем. Ведущий также утверждает, что в конечном итоге Fable была "урезана" по масштабу.
После этого Эми Лоакс, старший продюсер Fable, обратилась в Twitter, чтобы пояснить, что "урезание" - это нормальная часть цикла разработки, и что в конечном итоге в каждой ААА-игре урезается часть контента. Лоакс добавил, что корректировка масштабов проекта позволяет командам сосредоточиться на одном четком видении, и если проект управляется правильно, то это означает, что студии могут избежать сбоев и задержек.
Playground Games работает над перезапуском серии Fable с 2018 года, но игра была официально анонсирована CGI-трейлером только в 2020 году. С тех пор у нас не было никаких официальных обновлений по игре, но многие предполагают, что она будет готова в 2023 или 2024 году. Или позже.