У Ubisoft не будет своей выставки этим летом





реклама

Хотя в предыдущих сообщениях утверждалось, что Ubisoft проведет собственную выставку в стиле E3 в июне, оказалось, что это не так. На этой неделе Ubisoft подтвердила, что в этом месяце не будет проводить демонстрацию наряду с другими представителями индустрии. Однако новый Ubisoft Forward, скорее всего, все же состоится в этом году.

В разговоре с Axios представитель Ubisoft подтвердил, что компания не планирует проведение нового игрового шоу до "конца этого года", то есть, возможно, где-то в третьем квартале, а не летом.

Ubisoft представит несколько игр, о которых мы уже знаем, включая Skull & Bones, новый спин-офф Assassin"s Creed, Avatar: Frontiers of Pandora и Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Это изменение в планах, вероятно, произошло после отмены выставки E3 в конце марта. Вместо E3 Джефф Кейли организовал Summer Game Fest, на котором будут представлены анонсы от издателей со всей индустрии. Sony также проведет State of Play на этой неделе, а Microsoft проведет Xbox and Bethesda Showcase 12 июня.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Помимо игр, которые, как мы знаем, выйдут относительно скоро, у Ubisoft в разработке находится множество других игр, включая новую Splinter-Cell, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Beyond Good and Evil 2 и Assassin"s Creed Infinity.