реклама
Хотя в предыдущих сообщениях утверждалось, что Ubisoft проведет собственную выставку в стиле E3 в июне, оказалось, что это не так. На этой неделе Ubisoft подтвердила, что в этом месяце не будет проводить демонстрацию наряду с другими представителями индустрии. Однако новый Ubisoft Forward, скорее всего, все же состоится в этом году.
В разговоре с Axios представитель Ubisoft подтвердил, что компания не планирует проведение нового игрового шоу до "конца этого года", то есть, возможно, где-то в третьем квартале, а не летом.
Ubisoft представит несколько игр, о которых мы уже знаем, включая Skull & Bones, новый спин-офф Assassin"s Creed, Avatar: Frontiers of Pandora и Mario + Rabbids: Sparks of Hope.
Это изменение в планах, вероятно, произошло после отмены выставки E3 в конце марта. Вместо E3 Джефф Кейли организовал Summer Game Fest, на котором будут представлены анонсы от издателей со всей индустрии. Sony также проведет State of Play на этой неделе, а Microsoft проведет Xbox and Bethesda Showcase 12 июня.
Помимо игр, которые, как мы знаем, выйдут относительно скоро, у Ubisoft в разработке находится множество других игр, включая новую Splinter-Cell, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Beyond Good and Evil 2 и Assassin"s Creed Infinity.