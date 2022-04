PlayStation Now — подписочный сервис на облачные игры

PlayStation Now - это сервис подписки на игры от Sony, позволяющий транслировать и загружать длинный список игр за одну месячную цену. Пока Sony готовится к предстоящему объединению PS Now с PlayStation Plus, более 50 игр удаляются из прежней службы.

В преддверии предстоящего выхода обновленного сервиса PS Plus от Sony производитель консолей незаметно объявил, что более 50 игр покинут скоро прекративший свое существование сервис PS Now. Хотя почти все из 700 с лишним игр PS Now, доступных в настоящее время, похоже, перейдут на новые более высокие уровни PS Plus от Sony, "орлиные глаза" подписчиков отметили, что 56 игр, похоже, не попадут в список.

Полный список игр можно найти ЗДЕСЬ , но некоторые из самых крупных игр, которые будут удалены в следующем месяце, включают: Metal Gear Solid 4; MGS V; Silent Hill HD Collection; множество игр про Соника; Yakuza 4 и 5; Catherine - и это лишь некоторые из них.

реклама

Как видно, среди игр, подлежащих удалению, много игр от SEGA и Konami, что говорит о том, что издатели и Sony, возможно, не смогли прийти к консенсусу по вопросам лицензирования.

Несмотря на то, что в грядущем обновлении PS Plus будет представлено более чем достаточно игр, жаль видеть, что некоторые из самых любимых игр PS Now не попали в список.

