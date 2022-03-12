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Спустя четверть века после рождения C++Builder 1 теперь доступен для бесплатной загрузки
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Американская компания Embarcadero Technologies отметила 25-летие выпуска интегрированной среды разработки C++Builder и открыла веб-сайт, посвященный ее истории. Первый выпуск, C++Builder 1, отныне доступен для бесплатной загрузки.

　C++Builder - это инструмент быстрой разработки приложений (RAD), разработанный ставшей уже легендарной компанией Borland, специализирующейся на компиляторах.

　В то время у Borland были отличные компиляторы C++, такие как "Turbo C" и "Turbo C++", но библиотеки и инструменты для создания пользовательских интерфейсов были устаревшими, и это было слабым местом. С другой стороны, "Delphi", позволяющая пользователям элегантно создавать пользовательские интерфейсы, просто вставляя компоненты в формы, и эффективно разрабатывать приложения, используя передовые парадигмы, такие как свойства событий, была очень высоко оценена, но ее язык разработки был относительно слабым. Определенное количество разработчиков избегали им пользоваться из-за применения языка Object Pascal.

　Поэтому C++Builder был создан путем объединения лучших аспектов Turbo C, Turbo C++ и Delphi. В дополнение к VCL, библиотеке пользовательского интерфейса для Windows, C++Builder недавно был выпущен как кросс-платформенный инструмент разработки приложений. Наблюдается постоянный прогресс, включая поддержку фреймворка FireMonkey. В настоящее время последней версией является C++Builder 11, которая была выпущена в прошлом году.

Интегрированная среда разработки RAD Studio 11 Alexandria доступна для покупки - она поддерживает Windows 11, Apple M1 и т.д.

　C++Builder 1, который теперь доступен бесплатно, был первым релизом, который впервые появился в продаже 26 февраля 1997 года. Эта среда программирования требует версию Windows от "Windows 95" до "Windows ME", поэтому существует не так много операционных систем, в которых ее можно использовать, но это ценное историческое программное наследие.

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