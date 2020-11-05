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Prey for the Gods получила новый игровой трейлер

Praey for the Gods - это новая приключенческая игра от No Matter Studios.
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Prey for the Gods - это новая приключенческая игра от No Matter Studios. Прямо сейчас игра доступна в раннем доступе в Steam. Выход полной версии игры запланирован на первый квартал 2021 года.

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Студия No Matter Studios состоит всего из трех разработчиков. Они занимаются игрой только по вечерам, в свободное от основной работы время, поэтому можно надеяться на высокое качество игры, потому что игру делают фанаты. Внешне игра напоминает Shadow of the Colossus, так что ее фанатам новая игра должна прийтись по вкусу. На первый взгляд игровой процесс выглядит сложнее. Игровой персонаж будет иметь шкалу истощения. Когда она кончится - герой погибает, поэтому игроку все время придется следить за этой шкалой. Это должно понравится любителям хардкорных игр.

В игре также будет система апгрейда и обслуживания оружия и брони. Предметы можно будет чинить, повышать их характеристики и добавлять новые свойства. Также будет система уровней оружия - чтобы использовать конкретное оружие, будет необходимо иметь уровень персонажа не ниже уровня оружия.

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Релиз игры запланирован на ПК и на консолях. Ниже вы можете ознакомиться с геймплейным трейлером.


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