Хидео Кодзима признался, что предпочел бы более полярные оценки Death Stranding 2 вместо всеобщего одобрения

Хидео Кодзима в интервью Edge Magazine сделал неожиданное заявление о Death Stranding 2: On the Beach. Хотя тестовые обзоры второй части выглядят значительно лучше, чем у оригинальной игры, создатель франшизы признался, что это его не радует.

Death Stranding вызывала полярные реакции — четыре из десяти тестировщиков были в восторге, остальные шесть называли игру ужасной. Такой баланс разработчик считает идеальным, тогда как вторая часть пока получает только положительные отзывы.

При этом Кодзима понимает, что не может позволить себе провальный проект — нужно содержать студию и сотрудников. Однако его главная цель — создавать нечто принципиально новое, а не гнаться за массовым признанием.

Судя по всему, Death Stranding 2 действительно сильно изменилась. Кодзима уже упоминал, что игра будет почти в два раза длиннее оригинала и получит больше боевых сцен — возможно, эти изменения и сделали проект более "удобоваримым" для широкой аудитории.

Поклонникам осталось недолго ждать — релиз назначен на 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. Интересно, сохранит ли финальная версия игры ту самую авторскую "неудобность", которую так ценит Кодзима, или все же пойдет на компромисс с массовым вкусом.

Эта позиция разработчика вызывает уважение, особенно на фоне тенденции к упрощению игр ради коммерческого успеха. В индустрии, где бюджеты измеряются миллионами, балансировать между авангардом и коммерцией — задача не из простых.