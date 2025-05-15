Превью FBC: Firebreak: как создатели Control и Alan Wake адаптируют свой стиль под кооп-шутер

Remedy Entertainment, известная своими атмосферными сюжетными играми вроде Control и Alan Wake, решила попробовать что-то совершенно новое — кооперативный шутер FBC: Firebreak. И знаете, получилось довольно неожиданно.

Всего в превью было доступно три типа миссий. Самая безумная — борьба с эпидемией стикеров, которые превращают сотрудников бюро в помешанных «шаркающих» существ. Попробуйте-ка прицелиться, когда половину экрана залепляют жёлтые липкие листочки!

Геймплейно это микс Left 4 Dead и Deep Rock Galactic с фирменным ремедиевским колоритом. Выбираете «аварийный набор» — по сути класс: поддержка, контроль толпы или инженер. Лично мне больше зашёл инженер с его турелью и здоровенным гаечным ключом, хотя ближний бой пока сыроват.

Система перков интересная — можно собрать либо три мощных эффекта, либо девять слабых. И да, во время миссии можно поменять набор после смерти, но количество попыток ограничено.

Технически игра пока не идеальна — даже на RTX 5090 были просадки. Но визуал на движке Northlight уже радует, особенно учитывая, что это мультиплеер. Обещают даже трассировку путей, как в Alan Wake 2.

Главный вопрос — хватит ли ремедиевской магии, чтобы выделиться на фоне Destiny 2 или Helldivers 2. Пока что Firebreak выглядит свежо, но долгосрочную привлекательность покажет только релиз 17 июня.