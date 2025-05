Пользовательские моды делают Breath of the Wild визуально совершеннее официального ремастера

Энтузиасты продолжают демонстрировать впечатляющие возможности модифицированной версии The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Новое видео от Digital Dreams показывает игру с реализованной трассировкой лучей и ультра-настройками графики, что значительно превосходит ожидаемые улучшения в версии для Nintendo Switch 2.

Хотя грядущая консоль Nintendo технически поддерживает трассировку лучей, эксперты сомневаются, что даже официальный ремастер Breath of the Wild сможет сравниться с возможностями ПК-версии. Модифицированная игра демонстрирует потрясающие визуальные эффекты, хотя некоторые элементы стилистически выбиваются из оригинальной художественной концепции.

Этот пример наглядно показывает, как современные эмуляторы и моды позволяют раскрыть потенциал классических игр. Поклонники, желающие получить максимально впечатляющий визуальный опыт, по-прежнему будут выбирать ПК-версию с пользовательскими улучшениями, несмотря на выход официального обновления для новой консоли.