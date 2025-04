Компания BOOX анонсировала линейку электронных книг Go 7 с поддержкой рукописного ввода и цветным экраном

BOOX выпустила новые модели электронных книг Go 7 и Go Color 7 (Gen II) с 7-дюймовыми экранами. Монокромная версия Go 7 с дисплеем Carta 1300 уже доступна для заказа по цене 249,99 долларов, а цветная модель Go Color 7 с экраном E Ink Kaleido 3 появится в продаже позже за 279,99 долларов.

Обе новинки работают на Android 13 с доступом к Google Play и поддерживают рукописный ввод с помощью стилуса BOOX InkSense. Устройства оснащены 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Вес всего 195 грамм делает их удобными для использования одной рукой.

Цветная модель отображает 4096 оттенков с разрешением 150 PPI для цветов и 300 PPI для черно-белого текста. Обе версии имеют регулируемую подсветку и защиту от воды. Go 7 доступна в черном и белом цветах, а Go Color 7 - в темно-синем.

Производитель позиционирует новинки как устройства не только для чтения, но и для работы с заметками. Удобные кнопки перелистывания и текстурированная задняя панель обеспечивают комфортное использование.

Флагманская модель Tab X C с большим экраном будет стоить 819,99 долларов, но ее выход запланирован на более поздний срок. Go 7 уже можно приобрести в официальном магазине BOOX.