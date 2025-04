11 bit studios объявила дату выхода The Alters.

Польская студия 11 bit studios, известная по играм This War of Mine и Frostpunk, объявила дату выхода своего нового проекта The Alters. Игра появится 13 июня 2025 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также будет доступна в подписках Xbox Game Pass и PC Game Pass с первого дня. Анонс состоялся в рамках инициативы Triple-I 2025, где разработчики представили новый трейлер, раскрывающий ключевые механики.

The Alters предлагает уникальную научно-фантастическую концепцию, где главному герою Яну Дольски предстоит выживать на враждебной планете, создавая альтернативные версии самого себя. Каждая такая "альтернатива" обладает уникальными навыками и личностью, сформированными нереализованными жизненными выборами.

Особое внимание в трейлере уделено опасностям инопланетных биомов — от левитирующих камней до аномалий, искажающих пространство и время.