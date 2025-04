Вице-президент Nintendo заявил что Mario Kart World и другие игры для Switch 2 стоят 80 долларов благодаря большому объему контента

После недавнего Nintendo Direct, посвященного Switch 2, многие фанаты остались в недоумении из-за отсутствия информации о ценах на консоль и игры. Ситуация прояснилась позже — оказалось, что такие проекты как Mario Kart World будут стоить 80 долларов вместо привычных 60. Вице-президент Nintendo of America Билл Тринен в интервью IGN объяснил новый подход компании к ценообразованию.

Тринен подчеркнул, что Nintendo определяет стоимость каждой игры индивидуально, оценивая объем контента и общую ценность продукта. По его словам, Mario Kart World предлагает настолько масштабный и насыщенный опыт, что полностью оправдывает повышенную цену. Он посоветовал сомневающимся дождаться специального Nintendo Direct по Mario Kart, чтобы увидеть все особенности игры.

Аналогичный подход применяется и к другим проектам — версиям The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Super Mario Party Jamboree для Switch 2 тоже назначена цена в 80 долларов. Тринен отметил, что компания всегда тщательно анализирует, какую ценность представляет каждая игра, прежде чем установить окончательную стоимость.

Конечно, как высокопоставленный представитель Nintendo, Тринен обязан защищать решения компании. Однако окончательный вердикт о том, стоит ли новая консоль и игры своих денег, вынесут сами игроки, голосуя кошельком. Многие фанаты уже выражают недовольство повышением цен, особенно на фоне возможного дополнительного роста из-за тарифов.