Nintendo подтвердила выход первых трех игр GameCube на Switch 2 через подписку NSO, анонсировав еще семь классических тайтлов.

Во время презентации Nintendo Switch 2 компания официально объявила о добавлении игр с GameCube в сервис Nintendo Switch Online. Однако доступ к этим классическим тайтлам получат только подписчики расширенной версии сервиса (NSO + Expansion Pack), да и то исключительно на новой консоли Switch 2.

Первыми играми, которые появятся в день запуска консоли в июне, станут три тайтла: The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur II и F-Zero GX. Nintendo также показала тизер с семью дополнительными играми, которые выйдут позже: Super Mario Strikers, Fire Emblem: Path of Radiance, Pokemon XD: Gale of Darkness, Super Mario Sunshine, Chibi-Robo: Plug Into Adventure, Luigi's Mansion и Pokemon Colosseum. Точные даты их выхода пока не называются, разработчики лишь отметили, что они появятся "немного позже".

Такой подход с постепенным добавлением контента соответствует стратегии Nintendo, которую компания использовала и с другими ретро-консолями в сервисе NSO. Пока же главным условием остается необходимость приобретения новой консоли Switch 2, даже для тех, кто уже оплатил подписку Expansion Pack на текущей платформе.