Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Nintendo анонсировала первые три игры GameCube для Switch 2
Nintendo подтвердила выход первых трех игр GameCube на Switch 2 через подписку NSO, анонсировав еще семь классических тайтлов.

Во время презентации Nintendo Switch 2 компания официально объявила о добавлении игр с GameCube в сервис Nintendo Switch Online. Однако доступ к этим классическим тайтлам получат только подписчики расширенной версии сервиса (NSO + Expansion Pack), да и то исключительно на новой консоли Switch 2.  

Первыми играми, которые появятся в день запуска консоли в июне, станут три тайтла: The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur II и F-Zero GX. Nintendo также показала тизер с семью дополнительными играми, которые выйдут позже: Super Mario Strikers, Fire Emblem: Path of Radiance, Pokemon XD: Gale of Darkness, Super Mario Sunshine, Chibi-Robo: Plug Into Adventure, Luigi's Mansion и Pokemon Colosseum. Точные даты их выхода пока не называются, разработчики лишь отметили, что они появятся "немного позже".  

Такой подход с постепенным добавлением контента соответствует стратегии Nintendo, которую компания использовала и с другими ретро-консолями в сервисе NSO. Пока же главным условием остается необходимость приобретения новой консоли Switch 2, даже для тех, кто уже оплатил подписку Expansion Pack на текущей платформе.  

#nintendo
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
24
Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
1
Tesla Cybertruck после замены отваливающейся накладки стойки кузова стал выглядеть хуже прежнего
2
Роснедра: 75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике
4
Смартфон Realme GT7 получит самый мощный чип MediaTek и будет стоить 35 тыс рублей
1
Nothing анонсировала CMF Phone 2 с необычным расположением камер и улучшенными характеристиками
+
Энтузиаст собрал из кубиков Lego полноразмерную Volvo V70
1
Компактный смартфон OnePlus 13T набрал более 3 млн баллов в бенчмарке AnTuTu
2
В честь 50-летия Microsoft Билл Гейтс опубликовал исходный код первого интерпретатора Basic
+
Новая языковая модель Llama 4 выйдет в конце апреля
+
Некоторые владельцы видеокарт Nvidia жалуются на чёрные экраны из-за драйвера версии 572.83
5
Поддельные Android-смартфоны на маркетплейсах могут поставляться со встроенным вредоносным ПО
+
Издание Forbes назвало Cybertruck от Tesla «крупнейшим провалом за десятилетия» в автопроме
+
В XDA рассказали о причинах низкой автономности современных игровых ноутбуков
2
Сальдо: решение о восстановлении Каховской ГЭС будет принято после окончания боевых действий
+
Grand Theft Auto Vice City портировали на Sega Dreamcast
1
Дональд Трамп: Россия и Украина готовы к заключению сделки
3
Orange Pi выпустила одноплатный компьютер RV на архитектуре RISC-V по цене от $30
+
The Last of Us Part II Remastered вышла на ПК без поддержки DLSS 4
1
Рекомендованные цены NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti могут быть такими же, как у RTX 4060 Ti
2

Популярные статьи

ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
152
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
30
Зачем Трамп вводит пошлины "против всего мира" и что будет с экономиками ведущих стран
37
Как и какой автомобильный видеорегистратор купить в 2025 году - подробный гайд
7
Феномен лжеклонов — хороших видеоигр с плохой репутацией
3
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
+
Neuralink в 2025г проведет первую операцию по восстановлению зрения у незрячего человека
5
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Пошлины Трампа в США могут повлиять на стоимость продукции Apple
+

Сейчас обсуждают

Сергей Попов
06:37
Лучшим решением будет дать возможность уменьшить его до размера строки поиска и нижней строки с системными кнопками. Чисто выезжающая полоска с минимальным набором.
Microsoft тестирует обновлённое меню «Пуск» для Windows 11
Vladimir90'star
06:31
Реобас
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Андрей Патуринский
06:20
Рубрика вредных советов. Пишет про процессоры и в пример берет игры которые упираются в видюхи или вообще выдают 200 ФПС 🤣 Затестируй камни в процесорозависимых играх. Хотя бы в x4 foundations или ox...
Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
Axror X
06:15
А теперь пошли в экскурсию руле34
25 самых горячих женских персонажей видеоигр когда-либо созданных
Денис Попов
06:11
на HD6790 отлично игралось, ну там играфа была на каком уровне, а в EU5 играх не вижу ничего чтобы соответствовало системным требованиям
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
Денис Попов
06:08
запас мощности как раз огромный, просто надо вспомнить слово на букву О - оптимизация, а нее клали большой хер
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
Денис Попов
06:07
Больны разрабы скорее. Помешались на убогом тормозном движке UE5 будто кроме него ничего нет. Графа ничем не выдающаяся а едва 60 кадров нативных на предтоповых картах в 1440р... Надежда что хоть ИИ ...
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
Дмитрий Илюхин
05:44
"ему грозит от 18 до 32 месяцев" Чтоа, за шпионаж?? И тут я понял, что боты для генерации статей всё ещё слишком туповаты и мир пока в безопасности.
В Firefox 137 появились группы вкладок и поддержка математических вычислений в адресной строке
Константин Буденков
05:31
8350 дома с 11 года ,мне хватает ,хотя поменять хочу лет 5 уже).3 или 4 видеокарты сменил ,куча винтов стоит ,памяти по максимуму.
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Yвесёделерчuk
04:18
сало кабаны во время конфликтов нищие ходят в армию
В МИД Германии сообщили о планах выделить €11 млрд на оказание военной помощи Украине до 2029 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем