Игра находится в разработке уже давно, и ожидается, что блокировка будет исправлена перед ее запуском.

Игра Lost Soul Aside, разработанная Ultizero Games, все еще заблокирована в 130 странах на платформе Steam, несмотря на отмену обязательного входа в учетную запись PlayStation Network. Хотя обязательный вход в аккаунт был удален в других однопользовательских играх, таких как Marvel's Spider-Man 2, Horizon Zero Dawn Remastered, The Last of Us Part II Remastered и God of War Ragnarok, Lost Soul Aside по-прежнему не доступна в неподдерживаемых странах.

Хотя игра находится в разработке уже довольно долгое время, недавно было подтверждено, что релиз игры состоится. Во время последнего шоу PlayStation State of Play, которое вышло в эфир на прошлой неделе, было объявлено о скором запуске игры. В начале разработки требовался вход в аккаунт PlayStation Network, однако сейчас пользователи в странах, поддерживающих PlayStation Network, могут играть в игру без необходимости иметь аккаунт.



Неясно, почему Lost Soul Aside все еще заблокирована в таком большом количестве стран. Можно предположить, что это остатки от обязательного входа в аккаунт, который позднее был снят. Возможно, разработчики исправят эту ошибку, прежде чем игра будет запущена.