Компания Apple нередко снимает с производства некоторые из своих предыдущих моделей или меняет ассортимент, доступный для определенных регионов, прежде чем запустить новые.

Компания Apple прекратила продажу iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения в магазинах Франции. Эти модели больше не доступны для заказа в физических магазинах, но все еще можно приобрести их онлайн. Однако, уже в субботу, 28 декабря, они будут полностью сняты с продажи. Это решение может быть связано с постановлением Европейского союза, которое требует использования порта USB-C для зарядки всех электронных устройств. Возможно, Apple останавливает продажи этих моделей во Франции, чтобы соответствовать этому требованию.

Для пользователей из Франции, которые планировали приобрести iPhone 14, iPhone 14 Plus или iPhone SE третьего поколения, это решение будет разочарованием. Вместо физической покупки, им теперь придется полагаться на наличие товара в онлайн-магазине Apple Store. Это может привести к ограничению выбора и затруднить приобретение желаемой модели.



Снятие с продажи iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения во Франции является обычной практикой Apple, когда они подготавливаются к выпуску новых моделей или меняют ассортимент для определенных регионов.