В режиме Neighborhood Watch игроки объединяются, чтобы сражаться с волнами зомби.

Dead Island 2 - игра, которая столкнулась с проблемами в процессе разработки. Изначально компанией Yager Development, затем Sumo Digital, а затем Dambuster Studios занимались разработкой игры. Сомнения по поводу того, будет ли игра выпущена, и находится ли в хорошем состоянии, пропали после выхода игры State of Decay 2, разработанной Dambuster Studios. Игра получила положительные отзывы и собрала более 10 миллионов игроков.

Недавно было выпущено Ultimate Edition, включающее в себя базовую игру, два DLC (HAUS и SoLa), а также различные пакеты оружия и скины для игроков. Кроме того, была добавлена новая Horde-механика с названием Neighborhood Watch, режим New Game Plus и полная поддержка PlayStation 5 Pro.



Dambuster Studios готова предложить игрокам улучшенный опыт на PlayStation 5 Pro. Они подтвердили, что настройки графики в PS5 версии будут аналогичными настройкам High Preset на ПК.