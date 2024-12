Визуально проект выглядит впечатляюще: с передовыми технологиями лицевой анимации Naughty Dog и намеком на ближний бой.

Intergalactic: The Heretic Prophet - это новый научно-фантастический проект от Naughty Dog, который будет выпущен на PlayStation 5. На выставке The Game Awards был анонсирован этот новый IP, разработкой которого занимается Naughty Dog. В тизер-трейлере представлен главный герой игры по имени Джордан А. Мун - охотник за головами, который охотится на опасной планете Семпирия. В трейлере можно увидеть передовые технологии лицевой анимации, за которыми знаменита Naughty Dog. Также в конце трейлера демонстрируется геймплей, где герой сражается с роботизированным врагом, используя лазерный меч. Это позволяет предположить, что основной упор будет сделан на ближний бой, а также в игре может присутствовать элементы выживания.

Интересно отметить, что есть связь между Intergalactic: The Heretic Prophet и Нилом Друкманом, создателем игры The Last of Us. В сообщении на PlayStation Blog упоминается, что Нил Друкман является автором игры. Хотя детали о его роли в проекте еще не разглашены.