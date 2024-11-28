SK Hynix получила технологическое превосходство над Samsung в сегменте флэш-памяти NAND.

SK Hynix, южнокорейская компания, готовится превзойти Samsung на рынке флэш-памяти NAND с помощью новой технологии «укладки ячеек». Компания анонсировала успешную разработку первой в мире 321-слойной флэш-памяти NAND.

Новейшие чипы NAND от SK Hynix обещают улучшить производительность благодаря дополнительным слоям ячеек. Они предлагают на 12% более высокую скорость передачи данных, на 13% более высокую производительность чтения и на более чем 10% более энергоэффективную работу.

SK Hynix также добилась успеха на рынке HBM (High Bandwidth Memory) и обогнала Samsung. Несмотря на то, что компания относительно небольшая, она привлекла внимание крупных компаний искусственного интеллекта, таких как NVIDIA, и получила заказы от них.