Компания Telltale Games подтвердила, что игра The Wolf Among Us 2 не отменена.

Представитель Telltale Games опроверг слухи о том, что игра The Wolf Among Us 2 была отменена. Хотя в прошлом компания закрылась и ее проекты были приостановлены, разработка игры продолжается. Фанаты были обеспокоены, поскольку в 2017 году был анонсировано продолжение популярного первого сезона. Однако в 2018 году Telltale закрылась, и многие проекты, включая The Wolf Among Us 2, были отменены.

Однако в 2019 году было объявлено о воскрешении Telltale, и в разработку игры вновь взялась команда. Запуск The Wolf Among Us 2 был запланирован на 2023 год, но Telltale решила отложить его на год и опять перезапустить проект с нуля. Пока о подробностях игры мало что известно, но Telltale заявляет, что с нетерпением ждет возможности рассказать о ней фанатам и сообществу.



Первый сезон The Wolf Among Us был разработан Telltale и выпущен в 2013 году. Он основан на комиксе Bill Willingham под названием "Fables". В игре игроки следят за приключениями Бигби Вульфа, оборотня-детектива, который живет в вымышленном мире, где персонажи из сказок и фольклора были вынуждены покинуть свои родные страны и скрывают свою истинную природу на Земле.