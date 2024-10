Впервые игроки как на консолях, так и на ПК смогут исследовать остров Aeternum, полный опасностей и волнений, а также множество возможностей для игроков.

Вышло обновление игры New World, которое теперь доступно игрокам на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam. Игроки теперь смогут исследовать опасный остров Aeternum и насладиться множеством возможностей для игры в одиночку или с другими игроками. Особенностью обновления является возможность кроссплатформенной игры, благодаря чему геймеры на разных платформах могут объединиться и играть вместе.

Игроки, уже приобретшие New World and the Rise of the Angry Earth на PC, могут получить доступ к New World: Aeternum без дополнительной платы. Однако владельцам консолей придется приобрести новое обновление, так как оно никогда не было доступно для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Теперь, когда Aeternum выходит на консолях, игроки получат полный доступ к базовой игре New World, а также расширению Rise of the Angry Earth.