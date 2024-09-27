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ddr22
Sucker Punch планирует другие спин-оффы, помимо Ghost of Yotei
Креативные директора Sucker Punch, Нейт Фокс и Джейсон Коннелл, рассказали в интервью New York Times, что планируют создать другие спин-оффы, помимо недавно анонсированного Ghost of Yotei

В интервью New York Times креативные директора Нейт Фокс и Джейсон Коннелл рассказали, что планируют другие спин-оффы, помимо Ghost of Yotei, который был анонсирован во время State of Play от Sony. Фокс и Коннелл были креативными директорами Ghost of Tsushima и собираются повторить свои роли в Ghost of Yotei, заявив, что анонс новой игры превращает Tsushima из самостоятельной игры в начало франшизы.

В настоящее время идет работа над фильмом Ghost of Tsushima, режиссером которого будет Чад Стахлески, который был режиссером фильмов о Джоне Уике, а также каскадером в таких фильмах, как «Матрица» и «Ван-Хелсинг». В беседе с New York Times Нейт Фокс объяснил, как они приступили к разработке сиквела.  

В истории Японии есть множество мест, которые могли бы послужить источником вдохновения для сиквела Ghost of Yotei, но пока зрителям придется подождать и посмотреть, что получится из Ghost of Yotei. На данный момент дата выхода игры не определена, и она претендует на звание эксклюзива для PlayStation 5, как это было с Ghost of Tsushima, когда она только вышла. Однако не исключено, что Ghost of Yotei выйдет и на ПК с самого начала, или же по аналогичной схеме - через пару лет в ремастированной версии игры. Действие Ghost of Yotei происходит через 300 лет после Ghost of Tsushima и переносит игроков в Японию эпохи Сэнгоку. 

#ghost of yotei
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