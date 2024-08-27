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ddr22
Dragon Age: The Veilguard показала свою боевую систему
Игрок может выбрать три способности и ультимативную атаку, зависящую от специализации класса

Компания BioWare представила новую запись в своем блоге, в которой продемонстрировала боевую систему Dragon Age: The Veilguard. Видео было снято с точки зрения персонажа-воина, специализированного в защите и огненном уроне. Игрокам предстоит выбрать три способности и ультимативную атаку для боя, которая зависит от специализации класса. В данном случае игрок выбрал способности Driving Kick, Grappling Spear, Spectral Bulwark и Warden's Fire.
Впервые в игре были представлены руны, которые дополняют активные способности. Например, руна Mend позволяет расходовать всю ярость на исцеление Руки при ее активации. Руна Crystallize замораживает всех врагов вокруг персонажа, а руна Diminish ослабляет врагов в определенном радиусе. Руна Scorch изменяет атаки оружия на урон от огня. Руны обеспечивают дополнительный контроль, полезность и повышение урона.

Персонаж также использует полную тяжелую броню, что дает ему преимущество в защите и уроне. Его пассивный скилл Fiery Resolve дает пламенное оружие при успешном парировании атаки. Видео также показывает снаряжение, которое улучшает Stagger и облегчает проведение захвата. Счетчик Stagger показан в виде лавандовой полоски, а Armor Barrier - в виде желтой полоски.

В игре важно использовать синергию стратегий с компаньонами. Например, в миссии, показанной в видео, Луканис увеличивает урон Руке, а Даврин накладывает дебафф «Переполненность», увеличивая стаггер, получаемый целью. Компаньоны также помогают в борьбе с толпой.

Боевая система включает основные приемы, такие как прыжок, легкая и тяжелая атаки, уклонение и дистанционные атаки. Атаки можно заряжать для увеличения силы удара, а некоторые срабатывают в контексте прыжка или спринта на врага. У каждого класса есть блокировка и/или парирование, а также два набора оружия, которые можно менять во время боя.

#dragon age: the veilguard
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