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ddr22
Конора МакГрегора в Hitman World of Assassination захотели убить уже более 150000 игроков
HITMAN World of Assassination с участием Конора МакГрегора представляет собой новую миссию в игре, которая привлекла более 150 000 игроков.

Игра HITMAN World of Assassination получила новую миссию, в которой появился персонаж Конора МакГрегора. Эта совместная работа стала невероятно популярной, для более 150 000 игроков. Конор МакГрегор предстает в игре в образе The Disruptor - бойца и мультимиллионера. Игроки могут бесплатно получить доступ к этой миссии через Free Starter Pack и Неуловимую цель.

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Из статистики разработчика IO Interactive стало известно, что только 47% игроков, которые пытались пройти миссию, смогли ее успешно завершить. Около 27% предпочли рукопашный бой, чтобы получить полный игровой опыт, вместо того, чтобы сразу убить The Disruptor. Самое быстрое время прохождения миссии составляет 15 секунд, но есть и те, кто потратил более 16 часов на ее завершение. Инфографика от разработчиков показывает, что игроки использовали различные предметы, такие как наушники, боевой топор и бледную утку (The Pale Duck - это взрывчатка, замаскированная под утку в игре World of Assassination), чтобы убить The Disruptor.

#hitman world of assassination
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