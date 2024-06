Демоверсия Stellar Blade была пройдена более чем в два раза быстрее, чем демоверсия долгожданной Final Fantasy VII Rebirth.

Корейский разработчик игр Shift Up провел пресс-конференцию, посвященную выходу на IPO, и сообщил, что его последняя игра, Stellar Blade, была продана в количестве более миллиона экземпляров с момента запуска в конце апреля. Это не очень удивительно, учитывая, что в том же месяце игра возглавила чарты продаж в США.







Игра, получившая кодовое название Project Eve и анонсированная для PC, PlayStation 4 и Xbox One, впоследствии была признана эксклюзивом для PlayStation 5 и издана Sony Interactive Entertainment. Поэтому ее результаты тем более впечатляют, что она вышла на одной платформе, не говоря уже о том, что это совершенно новая интеллектуальная собственность, которая по своей сути более рискованна, чем любая устоявшаяся франшиза.Разработчики из Shift Up также поделились некоторыми другими, не менее впечатляющими цифрами. Демоверсия Stellar Blade была пройдена более чем в два раза быстрее, чем демоверсия долгожданной Final Fantasy VII Rebirth. Более того, студия считает, что значительные продажи еще возможны, и будет продолжать обновлять игру, чтобы поддерживать интерес игроков.Долгожданный фоторежим будет добавлен в обновлении, которое выйдет в августе. Новые скины для главной героини Евы будут выпущены в октябре, а "большая совместная работа" готовится к концу 2024 года. Более того, генеральный директор Shift Up Ким Хён Тхэ подтвердил, что команда работает над DLC и версией для ПК, как и было объявлено ранее (наряду с сиквелом, который, очевидно, находится в более отдаленном будущем).