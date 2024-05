В следующем месяце компания MSI планирует выпустить новый корпус MAG PANO PZ PLUS, который будет иметь больший размер и улучшенный дизайн с задними разъемами

Компания MSI планирует выпустить улучшенную версию своего корпуса MAG PANO PZ PLUS в следующем месяце. Новый корпус будет иметь дизайн с задними разъемами (то есть разъемы питания расположены на обратной стороне материнской платы - это делается для красоты, чтобы не было видно кабелей питания) и будет предназначен для громоздких корпусов, поддерживающих материнские платы E-ATX. Он будет поддерживать до 10 конфигураций вентиляторов.

реклама

Рынок задних разъемов постепенно растет, и MSI решает представить свою новую итерацию корпусов MAG PANO PZ PLUS, которые будут гораздо большего размера и обеспечат более доступное подключение задних разъемов. На конференции в Китае компания объявила о предстоящем выпуске корпуса MAG PANO 100L PZ PLUS, который будет доступен в черном и белом цветах. Ожидается, что новые модели будут поддерживать более крупные материнские платы E-ATX с задними разъемами.

Серия корпусов MAG PANO известна своим уникальным дизайном, который напоминает корпуса серии Y от HYTE. Он предлагает 270-градусный панорамный дисплей спереди для демонстрации превосходства на столе. Корпуса MAG PANO PZ PLUS будут иметь двухкамерный дизайн и поддержку вертикальной и горизонтальной установки графических процессоров. Также будет возможность установки до десяти вентиляторов с поддержкой 160 мм и 120 мм.

Пока что цена на новые модели корпусов MAG PANO PZ PLUS не разглашается. Однако можно предположить, что они будут стоить дороже обычных вариантов. На Amazon US можно приобрести модель MSI MAG PANO M100R PZ за $109,99, а более крупные модели MAG PANO PZ PLUS можно ожидать с ценой от $150 до $200.