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ddr22
GeForce NOW наполняется научно-фантастическими играми
NVIDIA GeForce теперь нацелена на научно-фантастические дополнения. На протяжении всей недели было объявлено о нескольких новых играх, которые будут доступны в облаке GeForce NOW

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NVIDIA GeForce теперь нацелена на научно-фантастические дополнения. На протяжении всей недели было объявлено о нескольких новых играх, которые будут доступны в облаке GeForce NOW. Одна из заметных игр, Star Wars Outlaws от Ubisoft, станет доступна в конце этого года.

Действие игры разворачивается между событиями "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая", и предлагает игрокам исследовать различные планеты галактики. В роли Кей Весс, негодяя, игрокам предстоит сражаться, воровать и перехитрить преступные синдикаты галактики, чтобы стать самым разыскиваемым в галактике. Игра будет включать в себя эффекты трассировки лучей и DLSS 3.
Другие новые игры, которые стали доступны на этой неделе, включают STAR OCEAN THE SECOND STORY R и PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo. Они присоединились к более чем восьми играм, которые уже доступны в облаке GeForce NOW. В ближайшем обновлении Diablo IV также будет добавлена трассировка лучей. Игра NARAKA: BLADEPOINT и Portal с RTX получат полный функционал трассировки лучей и возможности NVIDIA DLSS 3.5 Ray Reconstruction. В обратносовместимых играх с DLSS 3.0 и 2.0 также будут внесены некоторые улучшения.
Все эти новые игры и улучшения будут представлены на Game Developers Conference следущей неделе. Большое внимание будет уделено эффектам трассировки лучей и DLSS, которые помогут улучшить графику и производительность игр. Все это сделает игровой процесс более реалистичным и позволит игрокам насладиться более качественным визуальным опытом.
Таким образом, NVIDIA GeForce продолжает развивать свою платформу с помощью новых игр и технологий. Внедрение трассировки лучей и DLSS позволяет повысить качество графики и производительности игр, обеспечивая игрокам более реалистичный и захватывающий опыт игры. Ожидается, что в ближайшем будущем платформа GeForce NOW продолжит привлекать больше игр и улучшений, чтобы удовлетворить потребности геймеров.

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#geforce now #чтобы стать самым разыскиваемым в галактике. игра будет включать в себя эффекты трассировки лучей и dlss 3. другие новые игры
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