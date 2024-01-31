Если технология NIL сможет увеличить производительность и снизить затраты, она может найти свое место

Японский технологический гигант Canon намерен удивить индустрию производства полупроводников, выпустив новую, более дешевую машину для наноимпринтной литографии (NIL) уже в этом году. В отличие от систем лидера рынка ASML, которые используют световое травление, технология NIL наносит дизайн чипов на кремниевые пластины.

Canon надеется использовать эту технологию для демократизации производства передовых чипов, снизив затраты и обходя конкурентов. Первоначально машины для наноимпринтинга Canon нацелены на ширину полупроводникового узла 5 нм и в дальнейшем планируют достичь 2 нм.

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Однако есть сомнения относительно способности Canon значительно повлиять на рынок, где лидирует дорогая и сложная технология экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии от ASML. Тем не менее, если технология NIL сможет увеличить производительность и снизить затраты, она может найти свое место, особенно в условиях растущего спроса на услуги EUV. Чтобы успешно внедрить эту технологию на рынке, Canon также должна справиться с проблемами интеграции и геополитическими рисками.