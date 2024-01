Для тех, кто интересуется процессом создания игры, будет добавлен фильм "Grounded II: Making The Last of Us Part II", который предложит дополнительный взгляд на разработку игры

Компания Naughty Dog анонсировала выпуск "The Last of Us Part II Remastered" 19 января. В этой версии игры игрокам будет предоставлен новый способ погрузиться в историю глубже, чем раньше. Помимо новых закулисных функций и режимов, игроки также смогут импортировать сохранения из оригинальной игры и продолжить игру с того места, на котором остановились. Новый режим "No Return" предложит уникальный опыт выживания и новые трофеи для игроков. Кроме того, в игре будет доступен режим Guitar Free Play, в котором можно играть на гитаре, банджо и стальном резонаторе. В Part II Remastered также будут доступны новые функции, такие как "Речь на вибрации" и кинематографические описания. Также будет представлен режим Speedrun Mode, новые функции фотосъемки и дополнительный контент, такие как комментарии разработчиков и Lost Levels.

реклама

Для тех, кто интересуется процессом создания игры, будет добавлен фильм "Grounded II: Making The Last of Us Part II", который предложит дополнительный взгляд на разработку игры. Документальный фильм будет доступен онлайн после выпуска игры. Компания также представила трейлер, в котором подробно рассказывается о новых функциях и режимах игры.

Владельцы оригинальной версии игры на PlayStation 4 смогут приобрести обновление за $10. Для загрузки и игры в цифровую версию Remastered на PlayStation 5 потребуется вставить копии дисков в консоль. Игроки смогут импортировать свои сохранения и сохранить свой прогресс в трофеях. Режим "No Return" предложит новые трофеи и позволит игрокам погрузиться в атмосферу игры еще глубже.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

"The Last of Us Part II Remastered" будет содержать функции доступности, как "Речь на вибрации", и новые функции фотосъемки, такие как направление взгляда и создание пользовательских забегов. В игре также будет доступен режим Speedrun Mode, а также новые функции, такие как динамическое освещение. Разработчики добавили дополнительный контент, включая комментарии разработчиков и Lost Levels, а также предоставят игрокам возможность заглянуть за кулисы создания игры с помощью фильма "Grounded II".