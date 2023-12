В эпоху PS4 и PS5 основное внимание Sony уделяла своей знаменитой перезагрузке серии God of War

В эпоху PS4 и PS5 основное внимание Sony уделяла своей знаменитой перезагрузке серии God of War, в которой игры получили совершенно иное направление по сравнению с оригинальной трилогией. Однако в последнее время появились слухи о возможном возрождении трилогии hack-and-slash, предлагающей энтузиастам совершить ностальгическое путешествие по истокам франшизы.

В недавнем подкасте с Джеффом Граббом Ник Бейкер из XboxEra, регулярно делящийся слухами и утечками, утверждал, что слышал о готовящемся ремастере трилогии God of War. Однако он не смог подтвердить масштабы проекта, так что неизвестно, насколько масштабным будет ремастеринг.

God of War Collection, содержащая ремастеры первых двух игр, была выпущена на PS3 много лет назад, вместе с God of War 3, последней на сегодняшний день игрой серии в стиле hack-and-slash. Ремастер God of War 3 также выпустили на PS4.

Официально о ремастере трилогии God of War пока ничего не сообщается, но оригинальная игра отметит свой двухдесятилетний юбилей в 2025 году, так что потенциально это может совпасть с этим событием.