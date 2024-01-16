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Bublik1
Google не виновата в замедлении работы расширений Adblock и Adblock Plus при просмотре YouTube
Оказывается, проблема лежит вне компетенции Google, но устранение её задерживается

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Долгое время представители Google предпочитали называть свою компанию «Корпорацией добра». Эти ребята апеллировали к тому, что все сервисы созданы для людей, а цели и принципы компании способствуют технологическому прогрессу для каждого человека на нашей планете. Уже после выяснилось, что Google превратилась в настоящую акулу, выкачивая из пользователей неимоверное количество информации. Фактически, если вы покупаете смартфон под управлением Android, то у вас есть всего два варианта: разрешить Google паразитировать на ваших личных данных, либо выбросить мобильник. Существующие альтернативы мало чем отличаются от оригинала, а в результате каждый пользователь выступает в качестве единого механизма, масштабы которого знают лишь единицы. Но если на смартфонах всё подчинено полному контролю со стороны Google, то владельцы персональных компьютеров умудряются мешать «Корпорации добра» забрасывать пользователей бесполезной рекламой и получать доступ к конфиденциальным данным. Находятся энтузиасты, которые умудряются блокировать контент, а существующее программное обеспечение давно вызывает у Google приступы ярости. 

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Не так давно эти ребята начали войну против блокировщиков рекламы. Каждый владелец ПК, который использует подобное программное обеспечение, уже встречался с подрывной деятельностью Google на YouTube, где вначале нужно прочесть информацию о запрете блокировщика рекламы, а после смотреть видео. Как оказалось, всё стало только хуже, ведь тысячи пользователей блокировщиков рекламы столкнулись с внезапным снижением производительности при просмотре видеоконтента. В какой-то момент пользователи создали ветку обсуждения на Reddit, пытаясь понять причины происходящего. Отмечалось, что наблюдается замедление воспроизведения роликов, долгие переходы между режимами воспроизведения, а также зависание картинки и многие другие проблемы. В некоторых случаях использование расширения Adblock или Adblock Plus в браузере Chrome приводило к значительному потреблению ресурсов компьютера, негативно сказываясь на общей производительности операционной системы.

Пользователи пришли к выводу, что за подобными сюрпризами стоит Google, ведь компания заинтересована в том, чтобы блокировщики рекламы на YouTube не работали. Подобные предположения вполне логичны, ведь «корпорация добра» уже экспериментировала с мерами, стимулирующими пользователей отказаться от блокировщиков рекламы или приобрести платную подписку YouTube Premium. В июне 2023 года сервис начал ограничивать просмотр видео для некоторых пользователей, использующих активные средства борьбы с рекламой. В начале ноября 2023 года эти меры распространились на более широкую аудиторию. Позже стало известно, что Google усиливает давление не только на пользователей, отказывающихся смотреть рекламу или оформлять подписку, но и на владельцев мобильных устройств, использующих альтернативные приложения. Популярное приложение YouTube Vanced прекратило работу, а Google перешла к тестированию нового API, который позволял блокировать доступ к контенту пользователям сторонних программ.

Словом, пользователи винили в замедлении работы ПК Google, а так казалось до тех пор, пока в дело не вмешались эксперты, выявившие проблемы только в случае использования браузерных расширений Adblock и Adblock Plus. О проблеме рассказал автор расширения uBlock Origin. Рэймонд Хилл выяснил, что сложности в данном случае связаны с неудачным обновлением обеих утилит, а значит виноваты исключительно авторы популярных расширений. Путём использования инструмента профилирования (profiler.firefox.com) эксперт выяснил, что причина серьёзного снижения производительности YouTube при использовании блокировщиков рекламы связана с одним из скриптов Adblock Plus, который может выполняться очень медленно и замедлять загрузку и отклик не только на YouTube, но и на других веб-сайтах. Отключение расширения Adblock или Adblock Plus не является достаточным для мгновенного решения проблемы замедления конкретного веб-сайта, будь то YouTube или другой ресурс. Хилл пишет, что после отключения блокировщика необходимо несколько раз обновить страницу или открыть её в новой вкладке браузера, чтобы полностью устранить эффект замедления от Adblock.

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Отдельно отмечается, что разработчики расширения Adblock уже знают о проблеме и работают над её устранением. Эксперты отмечают, что пока проблемный скрипт в коде не был обнаружен, поэтому программисты обратились к пользователям за обратной связью с целью более быстрого определения причины. Скорее всего, ошибка появилась в коде расширения с выходом обновлений Adblock Plus 3.22 и Adblock 5.17, выпущенных 9 января 2024 года. Напомним, Adblock и Adblock Plus являются проектами с открытым исходным кодом, распространяемыми на условиях лицензии GNU GPLv3. Их разработкой занимается небольшая компания Adblock, сотрудники которой работают удалённо с момента её создания. Расширения Adblock и Adblock Plus доступны для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera и «Яндекс.Браузер». На мобильных платформах Android и iOS блокировщики доступны пользователям Samsung Internet и Safari. Согласно статистике магазина расширений Chrome Web Store, у Adblock и Adblock Plus в сумме 113 миллионов активных пользователей.

#google #youtube #adblock #adblock plus
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