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Эксперт протестировал Steam Machine в популярных играх и сравнил fps с целым рядом видеокарт
Новинка дебютирует с ценником от $1049.
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Компания Valve наконец-то объявила о долгожданном запуске своей игровой консоли Steam Machine, установив ценник от 1049 долларов США за версию с накопителем на 512 ГБ и от 1349 долларов за 2-ТБ модификацию, и эксперт YouTube-канала Gamers Nexus поспешил подробно изучить новинку, но особый интерес представляют тесты в играх.

Источник фото: Eurogamer/Valve

Игровая приставка Steam Macgine оснащается 6-ядерным 12-поточным процессором на базе Zen 4 с тактовой частотой до 4,8 ГГц и TDP до 30 Вт, а также GPU с 28 вычислительными блоками на основе RDNA 3 с частотой до 2,45 ГГц и TDP 110 Вт, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 8-ГБ видеобуфером GDDR6.

Источник фото: Gamers Nexus/YouTube

Источник фото: Gamers Nexus/YouTube

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Как показали тесты, Steam Machine по производительности графического процессора в большинстве игр схожа с такими дискретными видеокартами, как GeForce RTX 3060 12 ГБ, Arc B570, Radeon RX 6600 и RX 5700, тогда как более современные модели, включая GeForce RTX 5050, ARC B580, Radeon RX 7600 и RX 7600 XT, её превосходят.

Источник фото: Gamers Nexus/YouTube

Источник фото: Gamers Nexus/YouTube

Источник фото: Gamers Nexus/YouTube

В трассировке лучей GPU в составе Steam Machine не слишком силён, поэтому эксперту пришлось использовать технологию масштабирования — впрочем, в Black Myth: Wukong это всё равно не помогло, так как в разрешении 1080p частота кадров была ниже допустимого уровня, составив около 14-17 fps, тогда как в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty удалось добиться среднего показателя 21-23 fps.

Источник фото: Gamers Nexus/YouTube

Источник фото: Gamers Nexus/YouTube

Тесты CPU показали, что в Blender консоль Steam Machine чуть быстрее Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600X3D, в Stellaris находится на уровне Ryzen 7 3700X, а в 7-Zip опережает Ryzen 5 2600, но уступает Ryzen 5 3600.

Источник фото: Gamers Nexus/YouTube

Источник фото: Gamers Nexus/YouTube

Эксперт отмечает, что специалисты Valve провели огромную работу над программным обеспечением, но в ряде случаев SteamOS, под управлением которой функционирует Steam Machine, до сих пор может доставить геймерам определённые неудобства, в частности в тех играх, где используются античит-системы.

В целом, Steam Machine оставляет приятное впечатление, но с точки зрения цены и производительности чуть уступает ПК, которые можно собрать самостоятельно, поэтому рассчитывать на то, что приставка станет спасением в условиях кризиса на компьютерном рынке, не стоит.


#steam machine
Источник: youtube.com
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