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В NJ Tech сравнили RTX 2070 Super и RTX 5060 в ряде популярных игр
Тестовый ПК оснастили процессором Ryzen 5 5600X.
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Целый ряд геймеров не спешит приобретать современные модели видеокарт в связи с ростом стоимости видеоадаптеров из-за кризиса на рынке памяти, но некоторые пользователи всё же изучают возможность апгрейда, поэтому эксперт YouTube-канала NJ Tech решил сравнить GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ, дебютировавшую в 2019 году, и GeForce RTX 5060 8 ГБ, вышедшую в прошлом году.

Источник фото: Amazon

Тестовый ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, в разрешении 1080p продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • 007 First Light (высокие настройки): RTX 2070 Super – 57 fps/46 fps, RTX 5060 – 86 fps/70 fps
  • Cronos: The New Dawn (пресет Epic): RTX 2070 Super – 40 fps/32 fps, RTX 5060 – 59 fps/16 fps
  • Crimson Desert (пресет Ultra): RTX 2070 Super – 49 fps/41 fps, RTX 5060 – 78 fps/61 fps
  • Forza Horizon 6 (пресет Extreme): RTX 2070 Super – 54 fps/44 fps, RTX 5060 – 61 fps/52 fps
  • Resident Evil Requiem (высокие настройки, пряди волос вкл.): RTX 2070 Super – 81 fps/64 fps, RTX 5060 – 119 fps/89 fps
  • Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): RTX 2070 Super – 345 fps/136 fps, RTX 5060 – 407 fps/163 fps
  • ARC Raiders (пресет Epic, RT Static): RTX 2070 Super – 69 fps/59 fps, RTX 5060 – 105 fps/86 fps
  • PUBG: Battlegrounds (пресет Ultra): RTX 2070 Super – 141 fps/95 fps, RTX 5060 – 193 fps/119 fps
  • Cyberpunk 2077 (пресет Ultra): RTX 2070 Super – 79 fps/54 fps, RTX 5060 – 109 fps/65 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

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В целом, обе видеокарты обеспечивают высокие показатели fps в большинстве игр, но GeForce RTX 5060 8 ГБ заметно опережает GeForce RTX 2070 Super по средней частоте кадров — от 13 % в Forza Horizon 6 до 59 % в Crimson Desert.

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#geforce rtx 5060 #geforce rtx 2070 supe
Источник: youtube.com
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