Это связывают с продолжающимся кризисом.

На фоне неблагоприятной ситуации на рынке памяти AMD может в очередной раз повысить цены на свои игровые видеокарты серии Radeon RX 9000, о чём сообщает издание Wccftech со ссылкой на данные Gazlog.

Источник фото: PC Gamer/AMD

Утверждается, что AMD ожидает роста стоимости видеопамяти во второй половине текущего года, в связи с чем цены видеокарт Radeon RX 9000 в третьем квартале будут увеличены на 10-15 %. Интересно, что Nvidia, как сообщает этот же источник, от повышения цен на свою линейку GeForce RTX 50 пока воздержится.

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На текущий момент целый ряд производителей уже повысили ценники своей продукции, что связано с продолжающимся кризисом на рынке памяти из-за повышенного спроса на чипы со стороны ИИ-сектора. В настоящее время Nvidia и AMD, судя по всему, отдают предпочтение видеокартам с большим объёмом видеопамяти, чтобы увеличить свою прибыль.