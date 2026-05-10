Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
Сборку снабдили 32 ГБ ОЗУ DDR5.

Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1070 в текущем году отмечает свой десятилетний юбилей, но она до сих пор способна обеспечить достаточно высокие показатели fps в целом ряде игр, обладая 8 ГБ видеопамяти GDDR5, что показал энтузиаст YouTube-канала Nicolas11x12 English.

Источник фото: Nvidia

Видеоадаптер, работающий совместно с процессором Intel Core i9-13900K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

Black Myth: Wukong

  • Black Myth: Wukong (1080p, FSR 3 Quality (67 %), высокие настройки) – 35 fps/32 fps
  • Black Myth: Wukong (1080p, FSR 3 Quality (67 %), средние настройки) – 53 fps/48 fps
  • Black Myth: Wukong (1080p, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки) – 72 fps/61 fps
  • Black Myth: Wukong (1080p, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки, генерация кадров вкл.) – 92 fps/77 fps
  • Black Myth: Wukong (1440p, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки) – 65 fps/55 fps
  • Black Myth: Wukong (1440p, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки, генерация кадров вкл.) – 82 fps/69 fps
  • Black Myth: Wukong (4K, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки) – 36 fps/32 fps
  • Black Myth: Wukong (4K, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки, генерация кадров вкл.) – 49 fps/44 fps

Borderlands 4

  • Borderlands 4 (1080p, низкие настройки) – 35 fps/25 fps
  • Borderlands 4 (1080p, низкие настройки, FSR Balanced) – 57 fps/41 fps
  • Borderlands 4 (1080p, низкие настройки, FSR Performance) – 61 fps/42 fps
  • Borderlands 4 (1080p, низкие настройки, FSR Balanced, генерация кадров вкл.) – 95 fps/78 fps
  • Borderlands 4 (1440p, низкие настройки, FSR Balanced) – 45 fps/34 fps
  • Borderlands 4 (1440p, низкие настройки, FSR Ultra Performance) – 57 fps/40 fps
  • Borderlands 4 (1440p, низкие настройки, FSR Balanced, генерация кадров вкл.) – 67 fps/56 fps

Forza Horizon 5

  • Forza Horizon 5 (1080p, FXAA, пресет Extreme) – 51 fps/43 fps
  • Forza Horizon 5 (1080p, FXAA, высокие настройки) – 80 fps/66 fps
  • Forza Horizon 5 (1440p, FXAA, высокие настройки) – 68 fps/56 fps
  • Forza Horizon 5 (4K, FXAA, средние настройки) – 54 fps/47 fps
  • Forza Horizon 5 (4K, FXAA, низкие настройки) – 67 fps/57 fps

Horizon Forbidden West

  • Horizon Forbidden West (1080p, TAA, средние настройки) – 47 fps/39 fps
  • Horizon Forbidden West (1080p, TAA, низкие настройки) – 59 fps/49 fps
  • Horizon Forbidden West (1440p, TAA, низкие настройки) – 45 fps/40 fps
  • Horizon Forbidden West (1440p, TAA, низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 59 fps/52 fps
  • Horizon Forbidden West (1440p, TAA, очень низкие настройки) – 50 fps/45 fps
  • Horizon Forbidden West (4K, TAA, очень низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 36 fps/32 fps
  • Horizon Forbidden West (4K, TAA, очень низкие настройки, FSR 3 Ultra Performance) – 56 fps/47 fps
  • Horizon Forbidden West (4K, TAA, очень низкие настройки, FSR 3 Balanced, генерация кадров вкл.) – 52 fps/48 fps

Kingdom Come: Deliverance II

  • Kingdom Come: Deliverance II (1080p, средние настройки) – 55 fps/47 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (1080p, низкие настройки) – 74 fps/65 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (1440p, низкие настройки) – 48 fps/43 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (1440p, низкие настройки, FSR 3.1 Balanced) – 71 fps/66 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (4K, низкие настройки, FSR 3.1 Balanced) – 38 fps/36 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (4K, низкие настройки, FSR 3.1 Performance) – 47 fps/44 fps

Shadow of the Tomb Raider

  • Shadow of the Tomb Raider (1080p, максимальные настройки) – 74 fps/70 fps
  • Shadow of the Tomb Raider (1440p, максимальные настройки) – 51 fps/47 fps
  • Shadow of the Tomb Raider (1440p, высокие настройки) – 58 fps/55 fps
  • Shadow of the Tomb Raider (4K, низкие настройки) – 42 fps/39 fps
  • Shadow of the Tomb Raider (4K, самые низкие настройки) – 50 fps/48 fps

Cyberpunk 2077

  • Cyberpunk 2077 (1080p, средние настройки) – 49 fps/46 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, средние настройки, FSR 3 Balanced) – 73 fps/63 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, низкие настройки) – 58 fps/55 fps
  • Cyberpunk 2077 (1440p, средние настройки, FSR 3 Balanced) – 53 fps/49 fps
  • Cyberpunk 2077 (1440p, средние настройки, FSR 3 Performance) – 62 fps/58 fps
  • Cyberpunk 2077 (4K, низкие настройки, FSR 3 Performance) – 43 fps/40 fps
  • Cyberpunk 2077 (4K, низкие настройки, FSR 3 Performance, генерация кадров вкл.) – 54 fps/41 fps

Far Cry 6

  • Far Cry 6 (1080p, настройки Ultra) – 66 fps/56 fps
  • Far Cry 6 (1440p, высокие настройки) – 58 fps/50 fps
  • Far Cry 6 (1440p, средние настройки) – 65 fps/55 fps
  • Far Cry 6 (4K, низкие настройки) – 43 fps/36 fps

Metro Exodus

  • Metro Exodus (1080p, DX12, настройки Extreme) – 63 fps/54 fps
  • Metro Exodus (1440p, DX12, настройки Ultra) – 63 fps/56 fps
  • Metro Exodus (1440p, DX12, высокие настройки) – 78 fps/70 fps
  • Metro Exodus (4K, DX12, высокие настройки) – 43 fps/39 fps
  • Metro Exodus (4K, DX12, средние настройки) – 51 fps/48 fps
  • Metro Exodus (4K, DX12, низкие настройки) – 71 fps/66 fps

Red Dead Redemption 2

  • Red Dead Redemption 2 (1080p, DX12, высокие настройки) – 59 fps/48 fps
  • Red Dead Redemption 2 (1440p, DX12, высокие настройки) – 44 fps/41 fps
  • Red Dead Redemption 2 (1440p, DX12, средние настройки) – 52 fps/47 fps
  • Red Dead Redemption 2 (1440p, DX12, низкие настройки) – 58 fps/52 fps
  • Red Dead Redemption 2 (4K, DX12, низкие настройки) – 36 fps/32 fps
  • Red Dead Redemption 2 (4K, DX12, низкие настройки, FSR 2 Performance) – 46 fps/42 fps

В целом, видеокарта GTX 1070 совместно с процессором Core i9-13900K позволяет обеспечить плавный игровой процесс в представленных играх не только в 1080p, но и в 1440p и даже в 4K, хотя в ряде случаев для этого приходится снижать настройки графики, а также использовать технологии масштабирования и генерации кадров.

#geforce gtx 1070
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Seiko представила четыре модели наручных часов 5 Sports Field с вращающимся компасом
GIGABYTE выпускает видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G с разгоном до 2730 МГц
В США опубликовали рассекреченные документы о НЛО
Глава Take‑Two «глубоко разочарован» задержкой BioShock 4: годы ушли на «творческие тупики»
В основе Windows 11 лежит код 30-летней давности
Российский беспилотный трактор «Донтех» показал вдвое большую производительность чем МТЗ-80
Московских курьеров поставят на каждодневный фотоконтроль
Российский автомобиль Senat 900 будет представлять собой 5-метровый седан с 326-сильным двигателем
Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Появились первые изображения и основные подробности российского премиального седана Senat 900
В ОСАГО стоимость ремонта Porsche в Москве приравняли к стоимости ремонта Lada
Уютный градостроительный симулятор «Town to City» выйдет на ПК в версии 1.0 26 мая 2026 года
Цена AMD Radeon RX 9070 XT в Китае снизилась ниже рекомендованной
Digital Foundry: проект Microsoft К2 не способен улучшить ситуацию с Windows 11
Ускоритель ИИ Instinct MI350P от AMD оказался на 43% быстрее конкурента от Nvidia
В Resident Evil Requiem вышел бесплатный режим «Леон должен умереть навсегда»
Рейтинг Helldivers 2 за 30 дней в Steam рухнул из-за проблем с монетизацией и балансом
Свет уличных фонарей заставляет мокриц безостановочно двигаться по кругу
Будущий глава Apple: компания «вот-вот изменит мир» своими новыми продуктами
Microsoft тестирует функцию «Профиль низкой задержки» для кратковременного ускорения Windows 11

Популярные статьи

«Они придут за тобой», «Глубокие воды»: субъективный обзор фильмов
Почему Installer-SH это успех и будущее для распространения софта под Linux
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter