Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1070 в текущем году отмечает свой десятилетний юбилей, но она до сих пор способна обеспечить достаточно высокие показатели fps в целом ряде игр, обладая 8 ГБ видеопамяти GDDR5, что показал энтузиаст YouTube-канала Nicolas11x12 English.
Видеоадаптер, работающий совместно с процессором Intel Core i9-13900K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
Black Myth: Wukong
- Black Myth: Wukong (1080p, FSR 3 Quality (67 %), высокие настройки) – 35 fps/32 fps
- Black Myth: Wukong (1080p, FSR 3 Quality (67 %), средние настройки) – 53 fps/48 fps
- Black Myth: Wukong (1080p, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки) – 72 fps/61 fps
- Black Myth: Wukong (1080p, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки, генерация кадров вкл.) – 92 fps/77 fps
- Black Myth: Wukong (1440p, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки) – 65 fps/55 fps
- Black Myth: Wukong (1440p, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки, генерация кадров вкл.) – 82 fps/69 fps
- Black Myth: Wukong (4K, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки) – 36 fps/32 fps
- Black Myth: Wukong (4K, FSR 3 Quality (67 %), низкие настройки, генерация кадров вкл.) – 49 fps/44 fps
Borderlands 4
- Borderlands 4 (1080p, низкие настройки) – 35 fps/25 fps
- Borderlands 4 (1080p, низкие настройки, FSR Balanced) – 57 fps/41 fps
- Borderlands 4 (1080p, низкие настройки, FSR Performance) – 61 fps/42 fps
- Borderlands 4 (1080p, низкие настройки, FSR Balanced, генерация кадров вкл.) – 95 fps/78 fps
- Borderlands 4 (1440p, низкие настройки, FSR Balanced) – 45 fps/34 fps
- Borderlands 4 (1440p, низкие настройки, FSR Ultra Performance) – 57 fps/40 fps
- Borderlands 4 (1440p, низкие настройки, FSR Balanced, генерация кадров вкл.) – 67 fps/56 fps
Forza Horizon 5
- Forza Horizon 5 (1080p, FXAA, пресет Extreme) – 51 fps/43 fps
- Forza Horizon 5 (1080p, FXAA, высокие настройки) – 80 fps/66 fps
- Forza Horizon 5 (1440p, FXAA, высокие настройки) – 68 fps/56 fps
- Forza Horizon 5 (4K, FXAA, средние настройки) – 54 fps/47 fps
- Forza Horizon 5 (4K, FXAA, низкие настройки) – 67 fps/57 fps
Horizon Forbidden West
- Horizon Forbidden West (1080p, TAA, средние настройки) – 47 fps/39 fps
- Horizon Forbidden West (1080p, TAA, низкие настройки) – 59 fps/49 fps
- Horizon Forbidden West (1440p, TAA, низкие настройки) – 45 fps/40 fps
- Horizon Forbidden West (1440p, TAA, низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 59 fps/52 fps
- Horizon Forbidden West (1440p, TAA, очень низкие настройки) – 50 fps/45 fps
- Horizon Forbidden West (4K, TAA, очень низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 36 fps/32 fps
- Horizon Forbidden West (4K, TAA, очень низкие настройки, FSR 3 Ultra Performance) – 56 fps/47 fps
- Horizon Forbidden West (4K, TAA, очень низкие настройки, FSR 3 Balanced, генерация кадров вкл.) – 52 fps/48 fps
Kingdom Come: Deliverance II
- Kingdom Come: Deliverance II (1080p, средние настройки) – 55 fps/47 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (1080p, низкие настройки) – 74 fps/65 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (1440p, низкие настройки) – 48 fps/43 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (1440p, низкие настройки, FSR 3.1 Balanced) – 71 fps/66 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (4K, низкие настройки, FSR 3.1 Balanced) – 38 fps/36 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (4K, низкие настройки, FSR 3.1 Performance) – 47 fps/44 fps
Shadow of the Tomb Raider
- Shadow of the Tomb Raider (1080p, максимальные настройки) – 74 fps/70 fps
- Shadow of the Tomb Raider (1440p, максимальные настройки) – 51 fps/47 fps
- Shadow of the Tomb Raider (1440p, высокие настройки) – 58 fps/55 fps
- Shadow of the Tomb Raider (4K, низкие настройки) – 42 fps/39 fps
- Shadow of the Tomb Raider (4K, самые низкие настройки) – 50 fps/48 fps
Cyberpunk 2077
- Cyberpunk 2077 (1080p, средние настройки) – 49 fps/46 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, средние настройки, FSR 3 Balanced) – 73 fps/63 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, низкие настройки) – 58 fps/55 fps
- Cyberpunk 2077 (1440p, средние настройки, FSR 3 Balanced) – 53 fps/49 fps
- Cyberpunk 2077 (1440p, средние настройки, FSR 3 Performance) – 62 fps/58 fps
- Cyberpunk 2077 (4K, низкие настройки, FSR 3 Performance) – 43 fps/40 fps
- Cyberpunk 2077 (4K, низкие настройки, FSR 3 Performance, генерация кадров вкл.) – 54 fps/41 fps
Far Cry 6
- Far Cry 6 (1080p, настройки Ultra) – 66 fps/56 fps
- Far Cry 6 (1440p, высокие настройки) – 58 fps/50 fps
- Far Cry 6 (1440p, средние настройки) – 65 fps/55 fps
- Far Cry 6 (4K, низкие настройки) – 43 fps/36 fps
Metro Exodus
- Metro Exodus (1080p, DX12, настройки Extreme) – 63 fps/54 fps
- Metro Exodus (1440p, DX12, настройки Ultra) – 63 fps/56 fps
- Metro Exodus (1440p, DX12, высокие настройки) – 78 fps/70 fps
- Metro Exodus (4K, DX12, высокие настройки) – 43 fps/39 fps
- Metro Exodus (4K, DX12, средние настройки) – 51 fps/48 fps
- Metro Exodus (4K, DX12, низкие настройки) – 71 fps/66 fps
Red Dead Redemption 2
- Red Dead Redemption 2 (1080p, DX12, высокие настройки) – 59 fps/48 fps
- Red Dead Redemption 2 (1440p, DX12, высокие настройки) – 44 fps/41 fps
- Red Dead Redemption 2 (1440p, DX12, средние настройки) – 52 fps/47 fps
- Red Dead Redemption 2 (1440p, DX12, низкие настройки) – 58 fps/52 fps
- Red Dead Redemption 2 (4K, DX12, низкие настройки) – 36 fps/32 fps
- Red Dead Redemption 2 (4K, DX12, низкие настройки, FSR 2 Performance) – 46 fps/42 fps
В целом, видеокарта GTX 1070 совместно с процессором Core i9-13900K позволяет обеспечить плавный игровой процесс в представленных играх не только в 1080p, но и в 1440p и даже в 4K, хотя в ряде случаев для этого приходится снижать настройки графики, а также использовать технологии масштабирования и генерации кадров.