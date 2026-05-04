Модели на SoC MediaTek заняли все места в рейтинге смартфонов среднего класса от AnTuTu
Смартфоны на базе SoC Qualcomm в топ-10 не пробились.

В рейтинге смартфонов среднего класса за апрель 2026 года, опубликованном экспертами бенчмарка AnTuTu, все места заняли модели на базе чипсетов MediaTek, что разительно отличается от расстановки сил в топ-10 флагманских устройств, описанной в предыдущем материале.

Источник фото: Gizmochina

Как сообщает издание Gizmochina, первую позицию в рейтинге занимает iQOO Z11 на основе чипсета MediaTek Dimensity 8500, завоевавший 2 323 047 очков, на втором месте с показателем 2 206 038 баллов расположился Honor Power2, снабжённый SoC Dimensity 8500 Elite, а замыкает тройку лидеров Oppo K15 Pro с Dimensity 8500 Super, получивший 2 156 817 очков.

На четвёртой и пятой строчках разместились Oppo Reno15 Pro и Reno15 на Dimensity 8400-Max, набравшие 2 114 513 и 2 081 709 баллов соответственно, шестая позиция за Redmi Turbo 5, оснащённым чипсетом Dimensity 8500-Ultra и набравшим 2 053 009 очка, а на седьмом месте с результатом 2 033 428 баллов расположился Realme Neo7 SE на базе Dimensity 8400-Max.

Смартфон Oppo K13 Turbo 5G, снабжённый чипом Dimensity 8450, восседает на восьмой строчке, имея в своём активе 2 000 656 баллов, на девятой позиции размещается iQOO Z10 Turbo на Dimensity 8400, заполучивший 1 987 777 очков, а десятое место с показателем 1 983 199 баллов занял Oppo Reno14 Pro с чипсетом Dimensity 8450.

Источник фото: Gizmochina/AnTuTu

Интересно, что в рейтинге смартфонов среднего класса по версии AnTuTu не нашлось ни одного места для модели на SoC от Qualcomm, что указывает на крепкие позиции чипов MediaTek в данном сегменте.

Источник: gizmochina.com
