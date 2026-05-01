Игра Neverness to Everness в духе GTA протестирована на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
Тестовый ПК был снабжён процессором Intel Core i5-13600K.

Чуть ранее состоялся релиз игры Neverness to Everness (NTE), представляющей собой экшен-аниме с открытым игровым миром в духе популярной серии Grand Theft Auto, и эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks уже успел протестировать её на бюджетных видеоадаптерах Nvidia, включая GTX 1650, RTX 3050, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 4060 и RTX 5050.

Источник фото: Polygon/Hotta Studio/Perfect World Games

Тестовый ПК был оснащён процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, показав следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • 1080p, низкие настройки, Native TAA: GTX 1650 – 67 fps/49 fps
  • 1080p, средние настройки, Native TAA: GTX 1650 – 61 fps/41 fps
  • 1080p, высокие настройки, Native TAA: GTX 1650 – 55 fps/40 fps
  • 1080p, пресет Cinematic, Native DLAA: RTX 3050 – 52 fps/42 fps, RTX 3060 – 70 fps/54 fps, RTX 3060 Ti – 85 fps/58 fps, RTX 4060 – 76 fps/64 fps, RTX 5050 – 82 fps/69 fps
  • 1080p, пресет Cinematic, DLSS 4 Quality: RTX 3050 – 64 fps/48 fps, RTX 3060 – 82 fps/65 fps, RTX 3060 Ti – 108 fps/71 fps, RTX 4060 – 94 fps/77 fps, RTX 5050 – 102 fps/72 fps
  • 1440p, пресет Cinematic, Native DLAA: RTX 3060 – 47 fps/37 fps, RTX 3060 Ti – 61 fps/47 fps, RTX 4060 – 50 fps/41 fps, RTX 5050 – 53 fps/44 fps
  • 1440p, пресет Cinematic, DLSS 4 Balanced: RTX 3060 – 66 fps/53 fps, RTX 3060 Ti – 80 fps/53 fps, RTX 4060 – 78 fps/63 fps, RTX 5050 – 79 fps/67 fps
  • 4K, пресет Cinematic, DLSS 4 Performance: RTX 3060 – 36 fps/31 fps, RTX 3060 Ti – 46 fps/35 fps, RTX 4060 – 48 fps/41 fps, RTX 5050 – 45 fps/40 fps

По результатам тестов можно сделать вывод, что играть в Neverness to Everness на высоких настройках в разрешении 1080p можно даже на GTX 1650, обеспечивающей достаточно высокий fps, тогда как в 1440p и 4K с пресетом Cinematic насладиться игрой позволяет как минимум RTX 3060.

#neverness to everness #nte
Источник: youtube.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

