molexandr
GIGABYTE опубликовала тизер материнской платы X870 AORUS INFINITY
Юбилейная серия выходит за пределы видеокарт.
Компания GIGABYTE расширит юбилейную серию AORUS INFINITY за пределы видеокарт, сообщает VideoCardz.com. На официальном сайте компании обнаружили материнскую плату X870 AORUS INFINITY, которая будет разыгрываться в рамках предстоящей серии конкурсов. Пока не подтверждено, будет ли это серийный продукт.

Источник изображения: GIGABYTE

Серия AORUS INFINITY началась с видеокарты GeForce RTX 5090, впервые представленной на выставке CES 2026 в начале этого года. Это флагманская модель с конструкцией из нескольких печатных плат и двойной сквозной вентиляцией. В перспективе компания может выпустить в серии модели RTX 5080, 5070 Ti, 5070, 5060 Ti и даже RTX 5060.

Что касается материнской платы, из всех подробностей пока есть только одно изображение, большинство деталей на котором скрыты. По всей видимости, материнская плата основана на чипсете AMD X870 с одной микросхемой PROM21, а не двумя, как в X870E, и в первую очередь предназначена для любителей разгона. Для платы выбрана распространённая среди оверклокерских решений компоновка с двумя слотами DIMM, повёрнутыми вместе с сокетом на 90 градусов, что должно было позволить оптимизировать расположение дорожек и сократить их длину.

Можно ожидать, что материнскую плату представят на выставке Computex 2026.

#amd #материнские платы #gigabyte
Источник: videocardz.com
