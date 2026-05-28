Компания GIGABYTE расширит юбилейную серию AORUS INFINITY за пределы видеокарт, сообщает VideoCardz.com. На официальном сайте компании обнаружили материнскую плату X870 AORUS INFINITY, которая будет разыгрываться в рамках предстоящей серии конкурсов. Пока не подтверждено, будет ли это серийный продукт.
Серия AORUS INFINITY началась с видеокарты GeForce RTX 5090, впервые представленной на выставке CES 2026 в начале этого года. Это флагманская модель с конструкцией из нескольких печатных плат и двойной сквозной вентиляцией. В перспективе компания может выпустить в серии модели RTX 5080, 5070 Ti, 5070, 5060 Ti и даже RTX 5060.
Что касается материнской платы, из всех подробностей пока есть только одно изображение, большинство деталей на котором скрыты. По всей видимости, материнская плата основана на чипсете AMD X870 с одной микросхемой PROM21, а не двумя, как в X870E, и в первую очередь предназначена для любителей разгона. Для платы выбрана распространённая среди оверклокерских решений компоновка с двумя слотами DIMM, повёрнутыми вместе с сокетом на 90 градусов, что должно было позволить оптимизировать расположение дорожек и сократить их длину.
Можно ожидать, что материнскую плату представят на выставке Computex 2026.