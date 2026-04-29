Чуть ранее состоялся релиз приключенческого научно-фантастического экшена Aphelion, и эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks поспешил протестировать игру на целом ряде бюджетных видеокарт Nvidia, включая GTX 1650, RTX 3050, RTX 3060, RTX 4060 и RTX 5050.
Тестовый ПК, оснащённый процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- низкие настройки, Native TSR: GTX 1650 – 14 fps/12 fps
- низкие настройки, FSR 3 Quality: GTX 1650 – 21 fps/17 fps
- низкие настройки, Native DLAA: RTX 3050 – 31 fps/27 fps
- низкие настройки, DLSS 4 Quality: RTX 3050 – 50 fps/42 fps
- оптимизированные настройки, Native DLAA: RTX 3060 – 46 fps/41 fps, RTX 4060 – 51 fps/45 fps, RTX 5050 – 53 fps/44 fps
- оптимизированные настройки, DLSS 4 Quality: RTX 3060 – 65 fps/57 fps, RTX 4060 – 72 fps/60 fps, RTX 5050 – 76 fps/65 fps
- оптимизированные настройки, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 4060 – 109 fps/46 fps, RTX 5050 – 113 fps/48 fps
Оптимизированные настройки представляли собой следующее сочетание параметров — очень высокое качество текстур, дальности прорисовки и постпроцесса, остальные настройки высокие.
В целом, практически все бюджетные видеокарты, участвовавшие в тесте, справились с задачей, обеспечив приемлемые показатели частоты кадров, а DLSS 4 и Frame Generation (FG) позволили заметно повысить fps. Исключением стала GTX 1650, которая даже с использованием FSR 3 Quality не поддерживает играбельную частоту кадров в Aphelion даже при низких настройках.
