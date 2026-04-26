Сборки прошлых лет продолжают пользоваться популярностью у ряда геймеров, что обусловлено заметным ростом цен на современные компьютерные комплектующие. Один из таких ПК протестировал энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD, что позволило оценить возможности компонентов предыдущих поколений в ряде популярных игр.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Для этого он собрал ПК, оснащённый 6-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-12400F, выпущенным в 2022 году, и видеокартой GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ, дебютировавшей в 2016 году, который в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (высокие настройки) – 136 fps/95 fps

Overwatch (высокие настройки) – 101 fps/72 fps

Red Dead Redemption 2 (самые низкие настройки, качество текстур Ultra, Geo LOD макс., средние настройки TAA) – 40 fps/34 fps

Battlefield 6 (самые низкие настройки, FSR Balanced) – 42 fps/31 fps

Crimson Desert (самые низкие настройки, FSR 3.1 Performance) – 23 fps/16 fps

Fortnite (низкие настройки, TAA) – 98 fps/88 fps

Результаты тестов показывают, что в большинстве игр прошлых годов сборка с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti 4 ГБ обеспечивает приемлемые и даже высокие значения fps, хоть и с низкими настройками в ряде случаев, тогда как в Crimson Desert, вышедшей совсем недавно, просадки частоты кадров могут помешать насладиться игровым процессом.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424