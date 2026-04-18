Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-860 и RX 460 2 ГБ в ARC Raiders и ряде других популярных игр
Тестовая сборка была оснащена 16 ГБ ОЗУ DDR3.

Ситуация на рынке компьютерных комплектующих продолжает ухудшаться, поэтому целый ряд геймеров не спешит приобретать новые компоненты для своих ПК, используя сборки прошлых поколений в качестве временного решения, одну из которых протестировал энтузиаст YouTube-канала Budget-Builds Official.

Источник фото: Budget-Builds Official/YouTube

Тестовый ПК был снабжён 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-860, выпущенным в 2009 году, видеокартой Radeon RX 460 2 ГБ, дебютировавшей в 2016 году, 16 ГБ оперативной памяти DDR3, SSD объёмом 120 ГБ и HDD на 750 ГБ, который под управлением Windows 11 IoT обеспечил следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, высокие настройки, нормальное качество текстур) – 56 fps/43 fps
  • Grand Theft Auto V Legacy (1080p, высокие настройки, AMD CHS) – 52 fps/41 fps
  • Counter-Strike 2 (1080p, низкие настройки) – 108 fps/76 fps
  • Counter-Strike:Global Offensive (1080p, низкие настройки, высокое качество теней) – 153 fps/128 fps
  • ARC Raiders (900p, низкие настройки, FSR Balanced) – 30 fps/26 fps
  • Red Dead Redemption 2 (720p, средние/низкие настройки) – 46 fps/36 fps
  • Cyberpunk 2077 (720p, низкие настройки, FSR) – 28 fps/22 fps
  • PUBG: Battlegrounds (1080p, DX12, низкие настройки, лок на 45 fps) – 45 fps/36 fps
  • Kerbal Space Program (1080p, высокие/Ultra настройки) – 48 fps/32 fps
  • Mount & Blade II: Bannerlord (1080p, средние/высокие настройки) – 42 fps/33 fps
  • BeamNG.drive (1080p, низкие настройки, Jungle, трафик вкл.) – 38 fps/32 fps
  • Cities: Skylines (1080p, средние настройки, UI fix) – 45 fps/32 fps
  • Fallout 4 Anniversary Edition (1080p, средние настройки) – 44 fps/32 fps
  • Crysis Remastered (1080p, низкие настройки) – 58 fps/46 fps

В целом, ультрабюджетная сборка с Core i7-860 и RX 460 2 ГБ обеспечивает приемлемую частоту кадров в выбранных энтузиастом играх, хотя рассчитывать на высокие показатели fps не стоит, а также следует учитывать, что придётся снижать не только качество графической составляющей, но в ряде случаев и разрешение.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#radeon rx 460 #arc raiders #core i7-860
Источник: youtube.com
