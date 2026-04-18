Ситуация на рынке компьютерных комплектующих продолжает ухудшаться, поэтому целый ряд геймеров не спешит приобретать новые компоненты для своих ПК, используя сборки прошлых поколений в качестве временного решения, одну из которых протестировал энтузиаст YouTube-канала Budget-Builds Official.
Тестовый ПК был снабжён 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-860, выпущенным в 2009 году, видеокартой Radeon RX 460 2 ГБ, дебютировавшей в 2016 году, 16 ГБ оперативной памяти DDR3, SSD объёмом 120 ГБ и HDD на 750 ГБ, который под управлением Windows 11 IoT обеспечил следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, высокие настройки, нормальное качество текстур) – 56 fps/43 fps
- Grand Theft Auto V Legacy (1080p, высокие настройки, AMD CHS) – 52 fps/41 fps
- Counter-Strike 2 (1080p, низкие настройки) – 108 fps/76 fps
- Counter-Strike:Global Offensive (1080p, низкие настройки, высокое качество теней) – 153 fps/128 fps
- ARC Raiders (900p, низкие настройки, FSR Balanced) – 30 fps/26 fps
- Red Dead Redemption 2 (720p, средние/низкие настройки) – 46 fps/36 fps
- Cyberpunk 2077 (720p, низкие настройки, FSR) – 28 fps/22 fps
- PUBG: Battlegrounds (1080p, DX12, низкие настройки, лок на 45 fps) – 45 fps/36 fps
- Kerbal Space Program (1080p, высокие/Ultra настройки) – 48 fps/32 fps
- Mount & Blade II: Bannerlord (1080p, средние/высокие настройки) – 42 fps/33 fps
- BeamNG.drive (1080p, низкие настройки, Jungle, трафик вкл.) – 38 fps/32 fps
- Cities: Skylines (1080p, средние настройки, UI fix) – 45 fps/32 fps
- Fallout 4 Anniversary Edition (1080p, средние настройки) – 44 fps/32 fps
- Crysis Remastered (1080p, низкие настройки) – 58 fps/46 fps
В целом, ультрабюджетная сборка с Core i7-860 и RX 460 2 ГБ обеспечивает приемлемую частоту кадров в выбранных энтузиастом играх, хотя рассчитывать на высокие показатели fps не стоит, а также следует учитывать, что придётся снижать не только качество графической составляющей, но в ряде случаев и разрешение.
