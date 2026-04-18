Тестовая сборка была оснащена 16 ГБ ОЗУ DDR3.

Ситуация на рынке компьютерных комплектующих продолжает ухудшаться, поэтому целый ряд геймеров не спешит приобретать новые компоненты для своих ПК, используя сборки прошлых поколений в качестве временного решения, одну из которых протестировал энтузиаст YouTube-канала Budget-Builds Official.

Источник фото: Budget-Builds Official/YouTube

Тестовый ПК был снабжён 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-860, выпущенным в 2009 году, видеокартой Radeon RX 460 2 ГБ, дебютировавшей в 2016 году, 16 ГБ оперативной памяти DDR3, SSD объёмом 120 ГБ и HDD на 750 ГБ, который под управлением Windows 11 IoT обеспечил следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, высокие настройки, нормальное качество текстур) – 56 fps/43 fps

Grand Theft Auto V Legacy (1080p, высокие настройки, AMD CHS) – 52 fps/41 fps

Counter-Strike 2 (1080p, низкие настройки) – 108 fps/76 fps

Counter-Strike:Global Offensive (1080p, низкие настройки, высокое качество теней) – 153 fps/128 fps

ARC Raiders (900p, низкие настройки, FSR Balanced) – 30 fps/26 fps

Red Dead Redemption 2 (720p, средние/низкие настройки) – 46 fps/36 fps

Cyberpunk 2077 (720p, низкие настройки, FSR) – 28 fps/22 fps

PUBG: Battlegrounds (1080p, DX12, низкие настройки, лок на 45 fps) – 45 fps/36 fps

Kerbal Space Program (1080p, высокие/Ultra настройки) – 48 fps/32 fps

Mount & Blade II: Bannerlord (1080p, средние/высокие настройки) – 42 fps/33 fps

BeamNG.drive (1080p, низкие настройки, Jungle, трафик вкл.) – 38 fps/32 fps

Cities: Skylines (1080p, средние настройки, UI fix) – 45 fps/32 fps

Fallout 4 Anniversary Edition (1080p, средние настройки) – 44 fps/32 fps

Crysis Remastered (1080p, низкие настройки) – 58 fps/46 fps

В целом, ультрабюджетная сборка с Core i7-860 и RX 460 2 ГБ обеспечивает приемлемую частоту кадров в выбранных энтузиастом играх, хотя рассчитывать на высокие показатели fps не стоит, а также следует учитывать, что придётся снижать не только качество графической составляющей, но в ряде случаев и разрешение.

