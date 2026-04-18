Они имеют только один 32-битный субканал.

Компания ASRock заявила о разработке новых стандартов HUDIMM и HSODIMM для модулей оперативной памяти DDR5, что позволит выпускать более дешёвые планки ОЗУ, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech/ASRock

Сообщается, что новая технология, называемая DRAM с одним субканалом, станет основой для модулей оперативной памяти HUDIMM, которые могут стать заменой для стандартных планок UDIMM, и HSODIMM в качестве более доступного аналога SODIMM. Чтобы удешевить модули ОЗУ, компания использует только один субканал (1x32 бит) вместо двух (2x32 бит) в стандартных планках, предлагая более доступное решение для бюджетных устройств.

При этом в тестах производителя модуль стандарта HUDIMM объёмом 8 ГБ совместно с обычным UDIMM на 16 ГБ обеспечивает даже чуть более высокую производительность по сравнению с одной стандартной планкой ОЗУ DDR5 ёмкостью 24 ГБ.

Источник фото: Wccftech/ASRock

ASRock сообщает, что уже заручилась поддержкой Intel и Teamgroup, а также добавила поддержку оперативной памяти HUDIMM для своих материнских плат на базе чипсетов Intel серий 600, 700, 800 и HSODIMM для систем DeskMini. К сожалению, точные данные, которые могли бы помочь оценить масштабы экономии благодаря использованию стандартов HUDIMM и HSODIMM, пока не приводятся.