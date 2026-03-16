Компания Oppo работает над своим новым планшетом с большим экраном и мощным чипсетом, о чём сообщает информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Oppo Pad 4 Pro. Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, планшет Oppo Pad 5 Pro будет основан на высокопроизводительном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получит 13,2-дюймовый экран, 13-Мп основную камеру и 8-Мп фронтальный модуль для селфи и видеозвонков.

Сообщается, что новинка обзаведётся аккумуляторной батареей с типичной ёмкостью 13 000 мА·ч и поддержкой быстрой 67-Вт зарядки. Конфигурации оперативной/постоянной памяти, по данным информатора, будут следующими — 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ. Запуск новинки ожидается в апреле текущего года.