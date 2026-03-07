Запуск новинки ожидается в марте

Компания OnePlus готовится к предстоящему запуску своего компактного смартфона OnePlus 15T, который совсем недавно был протестирован в Geekbench, раскрыв некоторые свои характеристики, пишет издание GSMArena. Как и ожидалось, OnePlus 15T основан на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, что подтверждает Geekbench.

OnePlus 13T

Это станет заметным улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, OnePlus 13T, оснащённой чипом Snapdragon 8 Elite. Тестируемый образец был оснащён 16 ГБ оперативной памяти и работал под управлением ОС Android 16. В одноядерном тесте новинка набрала 3 440 баллов, а в многоядерном получила 10 523 очка.

Источник фото: GSMArena

Ранее сообщалось, что OnePlus 15T оснастят 6,32-дюймовым AMOLED-экраном, обрамлённым тонкими рамками, с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц, батареей на 7500 мА·ч с поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядки, улучшенным перископическим телеобъективом и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран. Запуск новинки ожидается в конце текущего месяца.