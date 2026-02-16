Сайт Конференция
breaking-news
Версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 7 ядрами протестирована в составе Oppo Find N6
Новинка работает на тех же частотах, что и стандартный вариант

Компания Qualcomm работает над урезанной версией своего флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, что доказывает появление новинки в бенчмарке Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

В базе данных Geekbench ещё не представленная официально версия чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 работает в составе предстоящего смартфона Oppo Find N6 и имеет семь процессорных ядер с аналогичными стандартному варианту частотами — два ядра достигают тактовой частоты 4,61 ГГц, а остальные пять функционируют на частоте до 3,63 ГГц.

Это позволяет новинке демонстрировать результат, примерно соответствующий показателю обычной версии, в одноядерном режиме, набирая 3 524 очка, тогда как в многоядерном новая модель получает 9 090 баллов, отставая от 8-ядерного варианта в среднем на 17%. Быстродействие графического процессора новой версии Snapdragon 8 Elite Gen 5 также сопоставимо со стандартным вариантом, если судить по тесту Geekbench OpenCL, где новинка набирает 24 103 балла.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Запуск 7-ядерной версии Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ожидается 17 марта — именно в этот день дебютирует Oppo Find N6, оснащённый новейшим чипсетом.

#snapdragon 8 elite gen 5
Источник: notebookcheck.net
