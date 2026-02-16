Сайт Конференция
breaking-news
MSI RTX 5090 LIGHTNING Z продаётся на eBay по цене двух-четырёх обычных RTX 5090
Цена модели достигает 15 000 долларов

Несколько дней назад дебютировала топовая MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z с жидкостным охлаждением, отличающаяся от стандартных моделей повышенным до 1000 Вт лимитом мощности, что позволяет добиться более высоких показателей по сравнению со стандартными RTX 5090, как было показано в недавнем тесте.

Источник фото: MSI

Новинка была выпущена ограниченным тиражом в 1300 экземпляров, чем и воспользовались пользователи, занимающиеся перепродажей — как пишет издание VideoCardz, цены флагманской модели MSI на площадке eBay оказались весьма высоки, варьируясь от 7 800 до 15 000 долларов США без учёта налогов и стоимости доставки.

Источник фото: VideoCardz/eBay

Интересно, что GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z доступна и в официальной продаже в Великобритании, где оценивается в 4 999 фунтов стерлингов (6810 долларов США), что заметно меньше самой низкой цены, указанной на eBay. При этом стоимость стандартных моделей RTX 5090 начинается от 3500 долларов США.

#msi geforce rtx 5090 lightning z
Источник: videocardz.com
