Запуск новинок ожидается осенью текущего года.

Компания Samsung только готовится запустить свою новейшую One UI 8.5, но уже работает над следующей крупной версией, One UI 9, основанной на Android 17, что подтверждается в сообщениях информатора Tarun Vats, пишет издание NotebookCheck.

Может быть интересно

Источник фото: Techblog

По данным информатора, первая сборка One UI 9 для предстоящего складного смартфона Galaxy Z Flip8 под кодовым названием SM-F776U имеет номера сборок F776USQU0AZB1 / F776UOYN0AZB1 / F776USQU0AZB1, тогда как для модели Galaxy Z Fold8 предназначаются версии под номерами F976USQU0AZB1 / F976UOYN0AZB1 / F976USQU0AZB1.

Ранее сообщалось, что в текущем году Samsung представит сразу два варианта Galaxy Z Fold, один из которых будет представлять собой более дешёвую модель, для которой также известен номер сборки One UI 9 — F971USQU0AZB1.

Ожидается, что Galaxy Z Flip8 и Galaxy Z Fold8 станут первыми устройствами, дебютирующими под управлением One UI 9 на основе Android 17 в сентябре текущего года.