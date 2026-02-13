Компания Samsung только готовится запустить свою новейшую One UI 8.5, но уже работает над следующей крупной версией, One UI 9, основанной на Android 17, что подтверждается в сообщениях информатора Tarun Vats, пишет издание NotebookCheck.
Источник фото: Techblog
По данным информатора, первая сборка One UI 9 для предстоящего складного смартфона Galaxy Z Flip8 под кодовым названием SM-F776U имеет номера сборок F776USQU0AZB1 / F776UOYN0AZB1 / F776USQU0AZB1, тогда как для модели Galaxy Z Fold8 предназначаются версии под номерами F976USQU0AZB1 / F976UOYN0AZB1 / F976USQU0AZB1.
Ранее сообщалось, что в текущем году Samsung представит сразу два варианта Galaxy Z Fold, один из которых будет представлять собой более дешёвую модель, для которой также известен номер сборки One UI 9 — F971USQU0AZB1.
Ожидается, что Galaxy Z Flip8 и Galaxy Z Fold8 станут первыми устройствами, дебютирующими под управлением One UI 9 на основе Android 17 в сентябре текущего года.