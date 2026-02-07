При этом планы по выпуску Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus, как сообщается, сохранятся

Компания Intel так и не анонсировала свою линейку процессоров Arrow Lake Refresh на CES 2026, а свежая утечка, публикуемая изданием VideoCardz, указывает на то, что серию могут ждать изменения в виде отмены запуска флагманской модели.

Источник фото: Pause Hardware

Утверждается, что Intel откажется от планов по выпуску Core Ultra 9 290K Plus, ограничившись лишь моделями Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Это объясняется тем, что 24-ядерный 24-поточный Core Ultra 9 290K Plus является излишним в предстоящей серии, конкурируя не только с предшественником, Core Ultra 9 285K, имеющим аналогичное число ядер и лишь на 100 МГц меньшие частоты в режиме boost (5,7 вместе 5,8 ГГц), но и с Core Ultra 7 270K Plus, который получит те же 24 ядра (8P+16E) с пиковой частотой 5,5 ГГц. Если информация подтвердится, то флагманским процессором для платформы LGA 1851 останется Core Ultra 9 285K, тогда как более производительной модели пока ждать не стоит.