breaking-news
НАСА разрешит астронавтам взять с собой современные смартфоны на Луну
Это стало возможным благодаря ускорению процесса сертификации.

Для того чтобы отправиться с астронавтом в космический полёт, устройству необходимо было пройти множество проверок, в том числе на устойчивость к воздействию радиации, термические, вибрационные и вакуумные испытания, а также целый ряд других, поэтому до недавнего времени НАСА использовала только хорошо проверенные гаджеты, включая камеры GoPro и Nikon, произведённые десять лет назад, или iPhone 4 2010 года выпуска.

Источник фото: Pixabay/VanFulpen

Глава НАСА Джаред Айзекман решил оптимизировать существующую систему проверок, что позволило сертифицировать новые устройства намного быстрее, чем требовалось ранее. Это даёт возможность астронавтам брать современные устройства, в том числе смартфоны с качественными камерами, с собой на околоземную орбиту и даже на Луну в рамках предстоящих миссий «Артемида».

По его словам, данный шаг несёт в себе позитивные изменения, так как астронавты смогут делиться захватывающими видеороликами и фотографиями со своими близкими и всем миром. Также он отмечает, что ускоренная сертификация устройств пойдёт на пользу НАСА в процессе проведения работ и научных исследований на околоземной орбите и на поверхности Луны.

#наса
Источник: arstechnica.com
