Компания собрала статистику, иллюстрирующую надёжность комплектующих

Компания Puget Systems, занимающаяся сборкой ПК, опубликовала свежий отчёт, в котором называются модели и производители самых надёжных комплектующих, в том числе видеокарт и процессоров, за 2025 год, пишет издание Tom's Hardware.

Среди игровых видеокарт самыми надёжными в прошлом году признаны модели Nvidia серии GeForce RTX 50 FE, показатель отказов которых составил всего 0,25%, а на втором и третьем месте расположились видеоадаптеры от Asus и PNY с результатом 0,4% и 0,45% соответственно. В профессиональном сегменте лидерами стали Nvidia RTX Ada и RTX Pro Blackwell, за исключением RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition.

Источник фото: Nvidia

Потребительские процессоры Core Ultra 200S и Ryzen 9000, как следует из отчёта, в прошлом году сохраняли паритет по отказам — на долю настольных моделей Intel и AMD пришлось 2,52% и 2,49% соответственно. При этом Core Ultra 7 265K выделяется среди всех моделей CPU, имея в своём активе всего 0,77% отказов за 2025 год. Модели X3D с показателем 1,51% также выгодно отличаются от стандартных версий.

Процент отказов для материнских плат более высок по сравнению с процессорами и за прошлый год составил 5-6%, хотя есть и исключения — с Gigabyte B860M Aorus Elite WiFi 6E Ice не возникло никаких проблем, тогда как с Asus Tuf B850M-Plus WiFi был лишь один случай выхода из строя.

Производитель Kingston получил от Puget Systems титул наиболее надёжного производителя оперативной памяти для настольных ПК за прошлый год, имея всего 0,19% отказов, а Kingston ValueRAM DDR5-5600 32 ГБ с показателем 0,09% названа самой надёжной моделью. Среди накопителей лучшими продуктами названы Samsung 870 QVO 8 ТБ SATA и Kingston KC3000 M.2 с частотой отказов 0,19% и 0,22% соответственно, тогда как в среднем за прошлый год у Puget Systems проблемы возникли с 0,74% SSD.

Среди блоков питания в целом лидируют модели Super Flower Leadex со средней частотой отказов 0,47%, тогда как в сборках SFF вырывается вперёд Corsair SF1000 Platinum 1000 Вт, с которым в 2025 году вовсе не возникало проблем. Отмечается, что отчёт Puget Systems не отражает общую статистику на рынке, так как компания имеет ограниченные объёмы продаж и тщательно тестирует ПК перед продажей, хотя может учитываться при сборке собственных систем.