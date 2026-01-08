При этом ёмкость батареи новинки будет аналогична показателю модели прошлого поколения.

Предстоящий флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra получит долгожданное улучшение зарядки, о возможностях которой рассказал информатор Ice Universe, пишет издание Wccftech.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что зарядное устройство Samsung Galaxy S26 Ultra способно восполнить заряд аккумуляторной батареи смартфона от 0 до 75 % всего за полчаса. При этом информатор отмечает, что эти данные были получены в процессы тестов, произведённых экспертами компании в контролируемых условиях, тогда как при реальном использовании показатели могут отличаться.

Что касается ёмкости аккумулятора Samsung Galaxy S26 Ultra, то она останется без изменений — всё те же 5000 мА·ч. Ранее сообщалось, что модели серии Galaxy S26 также получат беспроводную зарядку мощностью 25 Вт. Ожидается, что топовый Samsung Galaxy S26 Ultra будет основан исключительно на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как модели Galaxy S26 и Galaxy S26+ в некоторых регионах дебютируют с SoC Exynos 2600.