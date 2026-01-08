Стоил ли обновляться до свежей версии — эксперты дали ответ

На текущий момент наиболее свежей версией Windows 11 для широкого потребителя является 25H2, хотя период поддержки 24H2 также продлится ещё несколько месяцев, поэтому некоторые пользователи не спешат обновляться. Стоит ли произвести апдейт до новейшей версии Windows 11 для повышения игровой производительности, или же можно повременить с обновлением — свежее видео YouTube-канала NJ Tech позволяет ответить на данный вопрос.

Источник фото: PCMag/Microsoft

В тестировании использовалась видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, процессор Ryzen 5 7600X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5-6000.

Как показали тесты, разницы между двумя версиями Windows 11 практически нет — в частности, в таких играх, как Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Marvel Rivals, Star Wars Outlaws, Starfield и Black Myth: Wukong показатели средней частоты кадров были идентичны, тогда как в ARC Raiders, The Last of Us Part II Remastered, Assassin's Creed Shadows, Silent Hill f, Horizon Zero Dawn Remastered и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered различались всего на 1 fps.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Это означает, что без необходимости обновляться до Windows 11 25H2 не стоит, так как увеличения игровой производительности по сравнению с версией 24H2 не будет.

